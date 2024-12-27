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Posted 27 декабря, 09:00

Published 27 декабря, 09:00

Modified 27 декабря, 09:02

Updated 27 декабря, 09:02

За сутки река Дон заметно обмелеет на участке от Аксая до Азова

За сутки река Дон заметно обмелеет на участке от Аксая до Азова

27 декабря 2024, 09:00
Фото: 57.mchs.gov.ru. иллюстрация. За сутки река Дон заметно обмелеет на участке от Аксая до Азова
В реке Дон ожидается понижение уровня воды в ближайшие сутки. Об этом сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Уровень воды в устье реки начал понижаться еще вечером 26 декабря. В течение 27 декабря и утром 28-го водоем обмелеет до неблагоприятных отметок. В некоторых местах уровень воды может опуститься еще ниже.

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Речь идет об участке от Аксая до Азова. Как правило, при уменьшении уровня воды падает давление при подаче воды в дома. Не исключено, что к Новому году вода вернется в реку, а уровень поднимется к привычной норме.

Ранее стало известно о холодном фронте, который надвигается на Ростовскую область. В ближайшие дни на Дону похолодает до -5 градусов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Прогноз#Река Дон#Синоптики#Уровень воды
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