За сутки река Дон заметно обмелеет на участке от Аксая до Азова

Posted 27 декабря, 09:00
Published 27 декабря, 09:00
Modified 27 декабря, 09:02
Updated 27 декабря, 09:02
Уровень воды в устье реки начал понижаться еще вечером 26 декабря. В течение 27 декабря и утром 28-го водоем обмелеет до неблагоприятных отметок. В некоторых местах уровень воды может опуститься еще ниже.
Речь идет об участке от Аксая до Азова. Как правило, при уменьшении уровня воды падает давление при подаче воды в дома. Не исключено, что к Новому году вода вернется в реку, а уровень поднимется к привычной норме.
Ранее стало известно о холодном фронте, который надвигается на Ростовскую область. В ближайшие дни на Дону похолодает до -5 градусов.