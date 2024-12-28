Атаки БПЛА и цены: что еще тревожило Ростовскую область в 2024 году

Больше всего жители Ростовской области боятся атак БПЛА и роста цен

Ростовская область вошла в список самых встревоженных регионов на территории РФ. О том, что именно беспокоило жителей региона в 2024 году, рассказали в рамках исследования «Национальный индекс тревожности россиян. КРОС».