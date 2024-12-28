rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 12:26

Published 28 декабря, 12:26

Modified 28 декабря, 12:28

Updated 28 декабря, 12:28

Стало известно, какие темы вызывали тревогу у жителей Ростовской области в 2024 году

Атаки БПЛА и цены: что еще тревожило Ростовскую область в 2024 году

28 декабря 2024, 12:26
Фото: Шедеврум. Стало известно, какие темы вызывали тревогу у жителей Ростовской области в 2024 году

Больше всего жители Ростовской области боятся атак БПЛА и роста цен

Ростовская область вошла в список самых встревоженных регионов на территории РФ. О том, что именно беспокоило жителей региона в 2024 году, рассказали в рамках исследования «Национальный индекс тревожности россиян. КРОС».

Сообщается, что исследование выявляло уровень обеспокоенности россиян, основываясь на анализе социальных сетей. В итоге эксперты выделили три группы регионов. Среди них — невозмутимые, уравновешенные, а также самые встревоженные — именно такими признали жителей Ростовской области.

Регион занял в рейтинге седьмое место из 10. Выяснилось, что жителей Ростовской области сильнее всего беспокоила ситуация в зоне КТО. Также тревогу вызывали проблемы роста цен и СВО.

Кроме названных выше поводов для тревоги жителей страны волновали такие темы как финансовые мошенники, замедление YouTube и мигранты.

Ростовская область уступила Кубани в рейтинге здорового образа жизни
Узнать подробнее

До этого донской регион отстал от Кубани в рейтинге качества жизни.

Читайте также:
За месяц в Ростовской области Слюсарь занял шестое место в рейтинге губернаторовСуд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротомШесть новых мировых судей избрали в Ростовской области
#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Аналитика#Ростовская область#Рейтинг#Последние новости Ростова на сегодня#Тревога
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика