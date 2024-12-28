Атаки БПЛА и цены: что еще тревожило Ростовскую область в 2024 году

Posted 28 декабря, 12:26
Published 28 декабря, 12:26
Modified 28 декабря, 12:28
Updated 28 декабря, 12:28
Сообщается, что исследование выявляло уровень обеспокоенности россиян, основываясь на анализе социальных сетей. В итоге эксперты выделили три группы регионов. Среди них — невозмутимые, уравновешенные, а также самые встревоженные — именно такими признали жителей Ростовской области.
Регион занял в рейтинге седьмое место из 10. Выяснилось, что жителей Ростовской области сильнее всего беспокоила ситуация в зоне КТО. Также тревогу вызывали проблемы роста цен и СВО.
Кроме названных выше поводов для тревоги жителей страны волновали такие темы как финансовые мошенники, замедление YouTube и мигранты.