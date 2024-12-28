Авторынок России в 2024 году: рекорды и антирекорды

Posted 28 декабря, 15:42
Published 28 декабря, 15:42
Modified 28 декабря, 15:44
Updated 28 декабря, 15:44
Весной 2024 года российское правительство распорядилось так, что растаможка транспортных средств, которые ввозились в РФ через государства Евразийского экономического союза, перестала быть выгодной. Ограничения затронули главным образом поставки через Киргизию — через эту страну в Россию ввозили чуть меньше машин, чем через Китай.
Многие автолюбители Ростова-на-Дону уже успели привыкнуть к тому, что через Киргизию практически любую машину можно было купить по более или менее доступной цене — примерно на четверть дешевле, чем если бы авто пришлось бы ввозить напрямую в Россию. Однако в 2024 году в нашей стране ввели увеличенный утилизационный сбор — в него включили все сборы и все налоги, которые не поступали раньше в бюджет в условиях заниженной стоимости на таможне.
Одним из инициаторов введения повышенного утильсбора в 2024 году стал руководитель «АвтоВАЗа», который предложил пересмотреть его ставки и подверг критике автопроизводителей из Китая. И уже в октябре ставки на новые зарубежные машины, как грузовые, так и легковые, и коммерческие, ставки увеличились в диапазоне от 70 до 85%. К чему это привело? Сбор на новенькие иномарки с двигателями в один или в два литра составил 556 000 рублей, тогда как раньше он составлял чуть более 300 000. Серьезным образом подорожали машины с более мощными двигателями, поскольку на них сбор вырос почти на 50%.
Будут ли снижать в России утильсбор? В ближайшей перспективе точно нет. Напротив. В 2025 году он повышается минимум на 10%, и это будет продолжаться до 2030 года.
В октябре 2024 года ЦБ РФ озвучил новую ставку — 21%. Значение стало рекордным за последние несколько лет. Вслед за ключевой ставкой взлетели и ставки по кредитам — потребительским и автомобильным. Результат не заставил себя долго ждать — уже в последний месяц осени 2024 года объем выдачи автокредитов в России сократился почти на 30%. Это ударило и по потенциальным покупателям, и по автодилерам. Им приходится брать в банках кредиты под крайне невыгодные проценты.
На этот вопрос ответили специалисты Минпромторга, представив статистику за период с января по ноябрь 2024 года. Согласно данным ведомства, продажи машин в России увеличились почти на 45% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Всего россияне купили более 1,6 млн автомобилей.
Рост спроса, очевидно, спровоцировали планы по повышению утильсбора. Опасаясь грядущего роста цен, на покупку машин начали решаться даже те жители Ростова-на-Дону и других городов, которые до последнего это приобретение откладывали. Соответствующий вывод можно сделать, изучив статистику продаж за сентябрь 2024 года — спрос стал рекордным, и впервые за несколько лет превысил показатель в 170 тысяч машин.
После увеличения размера утильсбора спрос фактически сошел на нет, объемы продаж буквально остановились — они упали более чем на 30% уже в ноябре. Во многом на это, конечно, повлияло и ослабление курса рубля, и повышение ставки.
Напомним, что осенью этого года в Ростовской области существенно выросли продажи легковых машин. Как следует из результатов анализа, проведенного специалистами, в период с января по август в регионе было реализовано более 17 тысяч машин, а в сентябре показатель увеличился на 11 тысяч. Таким образом, за первые девять месяцев 2024 года ростовчане и жители региона купили почти 29 тысяч автомобилей — на 67% больше, чем по результатам аналогичного периода прошлого года.
В Южном федеральном округе за аналогичный период продали 132 тысячи легковые машины. Для сравнения, за девять месяцев 2023 года объем продаж составил лишь 74 тысячи.
В первой половине 2024 года цена легковой машины в России составляла в среднем 3,1 млн рублей — такую статистику приводит «Автостат». Показатель как минимум на 14% превысил данные за предыдущий год.
Машины в России продолжили дорожать и во второй половине года. В стоимости легковушки прибавили порядка 5% осенью, и по итогам года цены могут подскочить на 10%.
Очевидным лидером рынка в 2024 году стал китайский автопром — доля его продукции составила почти 69%. Кажется, что покупатели к китайским машинам уже привыкли, причем, даже те, которые ориентируются на премиальные автомобили.
Однако и производители китайских автомобилей, в свою очередь, подстраиваются под потребности взыскательных покупателей. Комплектации машин меняются, появляются так называемые пакеты для зимы, а при проектировании автомобилей учитываются особенности сезонной обработки дорог в России. Цены тоже подстраиваются под покупателей, а китайские новинки выходят на рынок гораздо чаще, чем европейские.
Что касается наиболее популярных машин, то это кроссоверы — им отдает предпочтение большая часть российских покупателей. Эти модели оставили позади даже внедорожники. Судя по всему, тенденция продолжится и в 2025 году. А вот спрос на седаны в России, напротив, упал, и их доля более или менее удерживается исключительно за счет каршеринга и служб такси.
По количеству проданных в 2024 году машин с пробегом Ростовская область заняла пятое место в России. Так, жители региона зарегистрировали чуть более 540 таких автомобилей, лидерами спроса стали такие марки, как Chevrolet, Hyundai, Kia. Они же стали и самыми дорогими в своем сегменте — средняя стоимость машины такой марки с пробегом в Ростовской области составила порядка 640 тысяч рублей. Такие данные приводит «Российская газета», ссылаясь на аналитику от «Рольф».
Больше всего машин в 2024 году продали отечественные производители, а именно — Lada. Далее идет китайская марка Haval, которой впервые за несколько лет удалось вырваться вперед Geely и Chery. Пятое место занимает Changan.