Авторынок России в 2024 году: рекорды и антирекорды

Одним из инициаторов введения повышенного утильсбора в 2024 году стал руководитель «АвтоВАЗа», который предложил пересмотреть его ставки и подверг критике автопроизводителей из Китая. И уже в октябре ставки на новые зарубежные машины, как грузовые, так и легковые, и коммерческие, ставки увеличились в диапазоне от 70 до 85%. К чему это привело? Сбор на новенькие иномарки с двигателями в один или в два литра составил 556 000 рублей, тогда как раньше он составлял чуть более 300 000. Серьезным образом подорожали машины с более мощными двигателями, поскольку на них сбор вырос почти на 50%.