Билеты на предновогодние поезда из Москвы до Ростова подорожали до 117 тысяч рублей

На «Премиум» в 10.50 мск есть три билета в СВ от 25 400 рублей и четыре в люкс от 76 200 рублей. Через 15 часов поезд будет в Ростове. Рейс на 12.50 идет сутки. На него есть четыре билета: плацкартный за 3 400 рублей, купе за 7 900 рублей и два СВ за 16 000 рублей. Еще один 15-часовой «Премиум» отправится в 14.30 мск. На нем можно уехать люксом за 82 000 рублей (четыре места).