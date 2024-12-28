Билеты на предновогодние поезда из Москвы до Ростова подорожали до 117 тысяч рублей

Posted 28 декабря, 13:10
Published 28 декабря, 13:10
Modified 28 декабря, 13:18
Updated 28 декабря, 13:18
Чтобы вовремя добраться в донскую столицу, придется либо искать билеты пораньше — на 29 и 30 декабря, либо покупать места на скоростные поезда, которые обойдутся дороже.
Среди поездов на 29 декабря в продаже остались билеты на утренний экспресс (08.40 мск), который прибывает через 15 часов. Свободно одно место в купе за 11 800 рублей и два люксовых за 117 700 рублей. Следующий поезд отправится в 10.10 мск и будет идти целые сутки, к утру 30 декабря пассажиры будут уже в Ростове. Места осталось всего три — купе за 7 700 рублей.
Чуть позже, в 10.50 отправится еще один скоростной поезд «Премиум». На него остались два билета класса люкс по 82 000 рублей. На рейс в 12.50 мск, который идет сутки, свободно только одно купе за 5 600 рублей и два купе для инвалидов по 4 100 рублей.
Еще два билета в купе по 7 000 рублей можно купить на 23.20 мск. Время в пути составит сутки и семь часов. А на 23.39 мск, который едет сутки, осталось единственное место в плацкарте за 3 900 рублей.
Большинство поездов успеет прибыть в Ростов до боя курантов — особенно те, которые выезжают ночью. Например, рейс на 00.46 мск прибудет в донскую столицу меньше чем через сутки. На него остался один плацкартный билет за 3 700 рублей. Следующий поезд отправится только утром, в 07.35 мск и будет ехать целый день. Единственное свободное место на него есть в купе за 8 400 рублей.
На «Премиум» в 10.50 мск есть три билета в СВ от 25 400 рублей и четыре в люкс от 76 200 рублей. Через 15 часов поезд будет в Ростове. Рейс на 12.50 идет сутки. На него есть четыре билета: плацкартный за 3 400 рублей, купе за 7 900 рублей и два СВ за 16 000 рублей. Еще один 15-часовой «Премиум» отправится в 14.30 мск. На нем можно уехать люксом за 82 000 рублей (четыре места).
В 15.34 можно уехать плацкартом за 3 400 рублей. Время в пути составит около суток. Чуть дольше будет идти рейс на 16.50 мск. Он приедет в Ростов за полтора часа до Нового года. В продаже имеются пять билетов в купе от 8 100 рублей.
Вечерний рейс «Тихого Дона» (в 18.40 мск) отвезет пассажиров за 15 часов. Свободное место осталось в СВ за 30 400 рублей и два в люксе — за 84 800 рублей. На поезде, который отправляется в 21.15 мск, можно добраться за 22 часа и приехать вечером 31 декабря. В купе осталось три места по 8 200 рублей.
Еще один билет в купе стоит 9 000 рублей — на поезд, который тронется из Москвы в 22.56 мск и прибудет через сутки, за час до Нового года.
Как только наступит 31 декабря, можно успеть сесть на ночные поезда, чтобы успеть до боя курантов прибыть в Ростов. Например, рейс на 00.46 мск приедет за час до Нового года. На него осталось достаточно мест в плацкарте по 3 700 рублей (36 билетов) и одно за 3 900 рублей в купе.
Если отправиться рейсом на 01.48 мск, получится выйти в Ростове даже за пару часов до полуночи 1 января. На этот поезд продают четыре плацкартных места по 3 700 рублей.
Последний доступный рейс 31 декабря, на котором можно оказаться в донской столице до боя курантов (за полчаса), выедет из Москвы в 08.22 мск. В купе есть 15 мест по 8 000 рублей и три в СВ — по 24 500.
Оказаться в пути под стук металлических колес можно и приехать к утру 1 января можно, если взять билеты на некоторые поезда 30 и 31 декабря.
После полуночи 1 января прибудут в Ростов поезда, отправившиеся в 19.45 мск, 22.05 мск и 23.39 мск. На самый ранний из них есть только один билет в купе за 8 100 рублей, на самый поздний — два в купе по 5 900 рублей и один в плацкарте за 3 900. Больше всего свободных мест на 22.05 мск: 89 в плацкарт по 3 900 рублей и 32 в купе по 6 100.
В 23.10 мск отправится рейс, путь которого займет сутки и пять часов. Он остановится в Ростове в 4 утра 1 января. На него есть 147 билетов в плацкарте по 4 300 рублей и 64 в купе по 6 700 рублей. Немного меньше свободных мест на поезд в 23.20, который идет сутки и семь часов — до 7 утра 1 января. В плацкарте смогут разместиться 22 человека (3 600 рублей), в купе — 22 (7 000 рублей), а в СВ — пять (18 400 рублей).
К 3 часам утра 1 января прибудет поезд, который отправляется из Москвы в 1.40 мск 31 декабря. В продаже имеются четыре билета в плацкарт по 3 600 рублей и пять в купе — по 5 200. А также рейс на 05.27 мск 31 декабря. Среди плацкартных мест свободны 53 по 3 900 рублей, в купе — 39 по 4 900 рублей и одно — в СВ за 17 600 рублей.
Все остальные поезда прибывают после полудня 1 января и билетов на них заметно больше: десятки и даже сотни в сутки.