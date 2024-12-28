Эколог рассказал, как мазут из Черного моря может попасть в Дон

Posted 28 декабря, 04:34
Published 28 декабря, 04:34
Modified 28 декабря, 04:34
Updated 28 декабря, 04:34
Разлив нефтепродуктов в Черном море может затронуть экологию сразу нескольких регионов России, убежден ростовский эколог Дмитрий Брыканов.
«Сильнее всего, конечно, страдает Краснодарский край. Но до Ростовской области этот мазут тоже может дойти в организмах рыб и птиц», — замечает эколог.
Дмитрий Брыканов добавляет, что основная часть мазута оседает на дне Черного моря, однако небольшие массы могут быть занесены течениями в устье Дона и в Азовское море.
«Частицы мазута теперь стали участниками пищевой цепи. Птицы, рыбы и животные с мазутом в организме вполне могут оказываться на территории Ростовской области, продолжать участие в местной пищевой цепи и таким образом отравлять акваторию и почвы», — объясняет эксперт.
Эколог добавляет, что мазут также может попадать в Ростовскую область с течениями, судами, проходящими через область разлива, отдельные частицы нагоняются ветром.
Ранее RostovGazeta писала о том, что затонувший танкер должен был стоять в Аксае во время шторма.