rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 04:34

Published 28 декабря, 04:34

Modified 28 декабря, 04:34

Updated 28 декабря, 04:34

Эколог рассказал, как мазут из Черного моря может попасть в Дон

Эколог рассказал, как мазут из Черного моря может попасть в Дон

28 декабря 2024, 04:34
Фото: ТГ губернатора Краснодарского края. Эколог рассказал, как мазут из Черного моря может попасть в Дон
Сюжет
Эксклюзив
Главная река Ростовской области может оказаться загрязнена мазутом из Керченского пролива, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал эколог Дмитрий Брыканов.

Разлив нефтепродуктов в Черном море может затронуть экологию сразу нескольких регионов России, убежден ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

«Сильнее всего, конечно, страдает Краснодарский край. Но до Ростовской области этот мазут тоже может дойти в организмах рыб и птиц», — замечает эколог.

Дмитрий Брыканов добавляет, что основная часть мазута оседает на дне Черного моря, однако небольшие массы могут быть занесены течениями в устье Дона и в Азовское море.

Брошены все силы: из-за разлива мазута на Кубани ввели ЧС федерального уровня
Узнать подробнее

«Частицы мазута теперь стали участниками пищевой цепи. Птицы, рыбы и животные с мазутом в организме вполне могут оказываться на территории Ростовской области, продолжать участие в местной пищевой цепи и таким образом отравлять акваторию и почвы», — объясняет эксперт.

Эколог добавляет, что мазут также может попадать в Ростовскую область с течениями, судами, проходящими через область разлива, отдельные частицы нагоняются ветром.

Ранее RostovGazeta писала о том, что затонувший танкер должен был стоять в Аксае во время шторма.

Читайте также:
Отдых в Анапе из-за разлива мазута может стать невозможным для жителей РостоваЭкологи в Ростове бьют тревогу из-за мазута, а 80 тысяч людей замерзают без отопленияЭколог предупредил, что мазут может попасть из Черного моря в Азовское
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Загрязнение экологии#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика