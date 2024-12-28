Posted 28 декабря, 14:20
Published 28 декабря, 14:20
Modified 28 декабря, 14:22
Updated 28 декабря, 14:22
— Мы гордимся тем, что освобождая по нескольку населенных пунктов, освобождаем людей, которые многие годы находились в заложниках. Мы видим их измученные, но радостные лица в тех населенных пунктах, куда приходят наши войска. Людям сразу оказывается гуманитарная помощь. Часть жителей приходится везти в больницы — им требуется неотложная медицинская помощь.
Многие, получая гуманитарную помощь, и, замечая, что она, в том числе, отправлена из Ростовской области, рассказывают, что родились в нашем регионе. Часто слышим, что люди родились, например, в Белой Калитве, а потом уехали работать на шахту.
— В ближайшее время мы должность полностью освободить Часов Яр, Курахово и населенные пункты вокруг них. В районе Красноармейска (Покровска) идут бои. Мы вышли на северную часть Красноармейска и сегодня город берется «в клещи». Там уже нет руководства города, ВСУ. Все они убежали в пригород Днепропетровска, где открыли временный штаб и начинают рыть большие укрепрайоны.
Красноармейск — это граница Луганской Народной Республики и Днепропетровской области. Дальше — степь, и нашим войскам будет намного легче продвигаться. Потому что на территории неосвобожденной части ДНР все эти годы строились мощные укрепрайоны — из бетона, металла. Их тяжело брать. А мы стараемся максимально сберечь наши силы, наших бойцов. Не посылаем их «в лоб», а сначала разбираем эти укрепрайоны артиллерией, дронами. И затем уже освобождаем населенные пункты.
Продвижение идет и в районе Купянска. За железнодорожным депо пригорода Купянска, куда мы уже продвинулись, идут бои. Здесь наши бойцы как раз воюют с теми формированиями, которые проходили обучение во Франции и Англии. Эти подразделения были направлены на Купянское направление. А большая их часть брошена на Курскую область, на поддержку тех террористов, которых мы уничтожаем.
— Прогноз у нас один. Мы должны выполнить задачи и цели, поставленные президентом. Мы должны максимально освободить русские территории, где притесняют и русских людей, и русский язык. Сколько населенных пунктов мы не освобождали, в них ни один человек не знает «украинской мовы». А мы специально интересовались. Там все говорят на русском.
Жители рассказывали, как подвергались гонениям, жесточайшему обращению за то, что не говорят на «украинской мове». А потом наблюдали, как эти же укронацисты, идя по улице, разговаривали между собой на русском языке. То есть в их обиходе русский язык есть. Но людям запрещают на нем разговаривать.
Наша задача — до весны, до мая 2025 года максимально освободить населенные пункты Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, где часть территорий находится под укрофашистами.
Луганская Народная Республика освобождена на 99,8%. Там остались два маленьких населенных пункта в районе Серебрянского лесничества. Людей там давно нет, мы их вывезли в Кременную. Нацистов уже тоже нет. Это серая зона, где идут переменные бои за эти два маленьких населенных пункта. Думаю, что до конца января 2025 года, а, может быть и раньше, ЛНР будет на 100% освобождена от нацистов.
— И ВСУ, и их инструктора, западные кураторы — все прекрасно понимают, что Ростовская область является мощным хабом, через который все идет на линию СВО. Наш регион несет на себе груз ответственности за происходящие процессы доставки не только боеприпасов, но и нового вооружения для личного состава, гуманитарной помощи. Наши читатели просто не могут себе представить и поверить, сколько миллионов тонн грузов прошло уже через Ростовскую область.
Естественно, поэтому мы подвергаемся большой угрозе со стороны террористов. Каждый день к нам прилетают то беспилотники, то ракеты. Поэтому для прикрытия Ростовской области у нас увеличено количество соединений ПВО. Думаю, мы с вами видим, как у нас уничтожается максимальное количество дронов, БПЛА, ракет. И здесь большой вклад вносят наши граждане, которые находятся на границе Ростовской области.
Это и простые ростовчане, и подразделения казачьих муниципальных дружин, которые выходят на дежурство. Они отслеживают и четко информируют военное руководство ПВО о том, где идет прилет на территорию области. Сразу же эти дроны уничтожаются. Поэтому общими усилиями мы победим. Победа будет за нами. И 2025 год станет не только годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но и годом победы над ВСУ.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане собрали жителям Курской и Белгородской областей 50 тонн гуманитарной помощи.