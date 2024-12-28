«Это будет год победы»: ростовский депутат Водолацкий рассказал о событиях в зоне СВО

Луганская Народная Республика освобождена на 99,8%. Там остались два маленьких населенных пункта в районе Серебрянского лесничества. Людей там давно нет, мы их вывезли в Кременную. Нацистов уже тоже нет. Это серая зона, где идут переменные бои за эти два маленьких населенных пункта. Думаю, что до конца января 2025 года, а, может быть и раньше, ЛНР будет на 100% освобождена от нацистов.