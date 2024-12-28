Фура расплющила иномарку в смертельном ДТП на трассе в Ростовской области

Posted 28 декабря, 15:40
Published 28 декабря, 15:40
Modified 28 декабря, 15:42
Updated 28 декабря, 15:42
Авария произошла утром 28 декабря на автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в Ростовской области. По предварительным данным, 38-летний водитель кроссовера Renault Duster во время движения свернул на встречную полосу. А в это время по ней ехал тягач MAN, под управлением 41-летнего автомобилиста.
От мощного удара у обоих транспортных средств вырвало передние колеса. Больше всего пострадала легковушка: капот сплющило, двери выдрало, а крыша вмялась. Такие повреждения стали для водителя Renault Duster смертельными. Он скончался еще до приезда медиков.
Добавим, что полицейские выясняют все детали ДТП.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что в Ростовской области погибших из-за пьяных водителей стало в 1,5 раза больше.