Фура расплющила иномарку в смертельном ДТП на трассе в Ростовской области

Авария произошла утром 28 декабря на автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в Ростовской области. По предварительным данным, 38-летний водитель кроссовера Renault Duster во время движения свернул на встречную полосу. А в это время по ней ехал тягач MAN, под управлением 41-летнего автомобилиста.