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Posted 28 декабря, 15:40

Published 28 декабря, 15:40

Modified 28 декабря, 15:42

Updated 28 декабря, 15:42

Фура расплющила иномарку в смертельном ДТП на трассе в Ростовской области

Фура расплющила иномарку в смертельном ДТП на трассе в Ростовской области

28 декабря 2024, 15:40
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Фура расплющила иномарку в смертельном ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и попал под фуру, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла утром 28 декабря на автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в Ростовской области. По предварительным данным, 38-летний водитель кроссовера Renault Duster во время движения свернул на встречную полосу. А в это время по ней ехал тягач MAN, под управлением 41-летнего автомобилиста.

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От мощного удара у обоих транспортных средств вырвало передние колеса. Больше всего пострадала легковушка: капот сплющило, двери выдрало, а крыша вмялась. Такие повреждения стали для водителя Renault Duster смертельными. Он скончался еще до приезда медиков.

Добавим, что полицейские выясняют все детали ДТП.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что в Ростовской области погибших из-за пьяных водителей стало в 1,5 раза больше.

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#Валерия Кострова#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Смертельное ДТП#Фура#Легковой автомобиль#Происшествия
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