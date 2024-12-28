Генпрокуратура РФ подала в суд на крупнейшего зернотрейдера из Ростовской области

В 2023 году, чтобы обойти существующие ограничения на контроль предприятий и скрыть своё владение активом, бизнесмен решил создать фонд. В него он и перевел 100% долей «Родные поля». Управлять этим фондом он назначил компанию «Современные Фонды Недвижимости». На самом деле, Ходыкин не отказался от своих прав как единственный владелец ООО «Родные поля» и продолжал влиять на его работу.