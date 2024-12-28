Генпрокуратура РФ подала в суд на крупнейшего зернотрейдера из Ростовской области

Posted 28 декабря, 11:45
Published 28 декабря, 11:45
Modified 28 декабря, 11:47
Updated 28 декабря, 11:47
Ранее RostovGazeta составила рейтинг самых богатых аграриев в Ростовской области. В список вошел и Петр Ходыкин с активами в 2,1 миллиарда рублей.
Генпрокуратура подала иск в суд 25 декабря. Помимо Ходыкина, ответчиком также стала фирма «Современные Фонды Недвижимости».
Как оказалось, между Генпрокуратурой и предпринимателем в 2018 был заключен договор о создании фирмы «Торговый дом „Риф“», которую позже переименовали в «Родные поля». В 2022 году права на 100% долей предприятия получил Ходыкин.
В 2023 году, чтобы обойти существующие ограничения на контроль предприятий и скрыть своё владение активом, бизнесмен решил создать фонд. В него он и перевел 100% долей «Родные поля». Управлять этим фондом он назначил компанию «Современные Фонды Недвижимости». На самом деле, Ходыкин не отказался от своих прав как единственный владелец ООО «Родные поля» и продолжал влиять на его работу.
В итоге суд потребовал наложить арест на имущество бизнесмена, снять с него обязанности, связанные с фирмой и заблокировать счета организации. В удовлетворении остальной части требований Генпрокуратуре отказано.