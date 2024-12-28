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Posted 28 декабря, 11:45

Published 28 декабря, 11:45

Modified 28 декабря, 11:47

Updated 28 декабря, 11:47

Генпрокуратура РФ подала в суд на крупнейшего зернотрейдера из Ростовской области

Генпрокуратура РФ подала в суд на крупнейшего зернотрейдера из Ростовской области

28 декабря 2024, 11:45
Фото: Шедеврум. Генпрокуратура РФ подала в суд на крупнейшего зернотрейдера из Ростовской области
Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Ростовской области на крупнейшего экспортера зерна и владельца фирмы «Родные поля» Петра Ходыкина. Истец потребовал взыскать в государственную казну 100% долей компании. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда региона.

Ранее RostovGazeta составила рейтинг самых богатых аграриев в Ростовской области. В список вошел и Петр Ходыкин с активами в 2,1 миллиарда рублей.

Генпрокуратура подала иск в суд 25 декабря. Помимо Ходыкина, ответчиком также стала фирма «Современные Фонды Недвижимости».

Как оказалось, между Генпрокуратурой и предпринимателем в 2018 был заключен договор о создании фирмы «Торговый дом „Риф“», которую позже переименовали в «Родные поля». В 2022 году права на 100% долей предприятия получил Ходыкин.

В 2023 году, чтобы обойти существующие ограничения на контроль предприятий и скрыть своё владение активом, бизнесмен решил создать фонд. В него он и перевел 100% долей «Родные поля». Управлять этим фондом он назначил компанию «Современные Фонды Недвижимости». На самом деле, Ходыкин не отказался от своих прав как единственный владелец ООО «Родные поля» и продолжал влиять на его работу.

В итоге суд потребовал наложить арест на имущество бизнесмена, снять с него обязанности, связанные с фирмой и заблокировать счета организации. В удовлетворении остальной части требований Генпрокуратуре отказано.

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