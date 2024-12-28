Глава Ростовской области назвал территории, которые атаковали беспилотники

Posted 28 декабря, 06:48
Published 28 декабря, 06:48
Modified 28 декабря, 06:50
Updated 28 декабря, 06:50
По словам главы, беспилотные летательные аппараты уничтожили над Каменском-Шахтинским, Новошахтинском и в Усть-Донецком, Родионово-Несветайском и Красносулинском районах. Всего за ночь удалось подавить средствами РЭБ и сбить 17 БПЛА.
Всего в эту ночь отразили атаку 56 летательных аппаратов на территории России. Помимо Ростовской области, 11 штук сбили над Белгородской областью и 28 — над Воронежской.
— Когда проснулась, раза 3-4 точно бахнуло, — пишут местные жители о ночной атаке. — И я даже подумала, что проснулась далеко не с первого раза.