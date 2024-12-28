Глава Ростовской области назвал территории, которые атаковали беспилотники

По словам главы, беспилотные летательные аппараты уничтожили над Каменском-Шахтинским, Новошахтинском и в Усть-Донецком, Родионово-Несветайском и Красносулинском районах. Всего за ночь удалось подавить средствами РЭБ и сбить 17 БПЛА.