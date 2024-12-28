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Posted 28 декабря, 06:48

Published 28 декабря, 06:48

Modified 28 декабря, 06:50

Updated 28 декабря, 06:50

Глава Ростовской области назвал территории, где сбили беспилотники

Глава Ростовской области назвал территории, которые атаковали беспилотники

28 декабря 2024, 06:48
Фото: mil.ru. Глава Ростовской области назвал территории, где сбили беспилотники
Врио губернатора Ростовской области перечислил территории, над которыми перехватили беспилотники в ночь на 28 декабря. Список муниципалитетов Юрий Слюсарь озвучил в своем telegram-канале.

По словам главы, беспилотные летательные аппараты уничтожили над Каменском-Шахтинским, Новошахтинском и в Усть-Донецком, Родионово-Несветайском и Красносулинском районах. Всего за ночь удалось подавить средствами РЭБ и сбить 17 БПЛА.

Массированную атаку беспилотников отбили в Ростовской области 28 декабря
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Всего в эту ночь отразили атаку 56 летательных аппаратов на территории России. Помимо Ростовской области, 11 штук сбили над Белгородской областью и 28 — над Воронежской.

— Когда проснулась, раза 3-4 точно бахнуло, — пишут местные жители о ночной атаке. — И я даже подумала, что проснулась далеко не с первого раза.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Каменск-Шахтинский#БПЛА#Беспилотники#РЭБ#Юрий Слюсарь
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