rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 15:39

Published 28 декабря, 15:39

Modified 28 декабря, 15:41

Updated 28 декабря, 15:41

Под конец года в Ростовской области выросла цена на красную икру и тревожность людей

Итоги рабочей субботы: в Ростовской области растет тревожность и цены на красную икру

28 декабря 2024, 15:39
Фото: Шедеврум. Под конец года в Ростовской области выросла цена на красную икру и тревожность людей
Жители Ростовской области пережили еще одну атаку БПЛА, тем временем в регионе красная икра подорожала почти в два раза, а исследователи выяснили, что большое всего дончане боятся воздушных атак и роста цен. Итоги субботы от RostovGazeta.

Ночная атака

Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что ночью 28 декабря на территории Ростовской области засекли и перехватили 17 беспилотных летательных аппаратов. При этом он уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

Несмотря на то, что жители Ростовской области сильно перепугались, они поблагодарили военных за их опасный труд.

Путин оказался в курсе цен на сливочное масло. Что с ними в Ростовской области?
Узнать подробнее

Рост цен на красную икру

С января по ноябрь 2024 года стоимость одного килограмма красной икры выросла до 10,2 тысячи рублей. Еще в декабре 2023 года она стоила 5,9 тысячи рублей. Цена увеличилась почти в два раза.

За уходящий год взлетели цены не только на красную икру, но и на другие морепродукты. Соленые и копченые рыбные деликатесы подорожали всего лишь на 185 рублей — до 2325 рублей за килограмм. Разделанную красную рыбу охлажденную или мороженую теперь продают за 1500 рублей за один килограмм. Это на 160 рублей рублей больше по сравнению с декабрем 2023 года. Креветки выросли в цене с 815 до 834 рублей за килограмм.

Еще в декабре 2023 года она стоила 5,9 тысячи рублей. Цена увеличилась почти в два раза.
Еще в декабре 2023 года она стоила 5,9 тысячи рублей. Цена увеличилась почти в два раза.. Фото: rostovgazeta.ru

Также увеличилась стоимость игристых вин. Литр шампанского в ноябре 2024-го стоил 519 рублей, хотя в декабре 2023-го обходился в 486 рублей. При этом накануне Нового года цены могут увеличиться еще больше.

«Куда еще выше!»: жители Ростовской области шокированы новым повышением тарифов ЖКУ
Узнать подробнее

Страхи дончан

Ростовская область вошла в число самых встревоженных среди регионов России. В 2024 году дончане переживали больше всего из-за трех вещей: роста цен, информации из зоны КТО и беспилотников.

Отметим, что при исследовании эксперты выделили три группы регионов: невозмутимые, уравновешенные и самые встревоженные. Мало того, что Ростовская область попала в число последних, так она еще и расположилась на седьмом месте списка.

Примечательно, что россиян также волнуют такие темы как финансовые мошенники, замедление YouTube и мигранты.

Читайте также:
В Ростове запустили новогодний трамвай, а ежики проникли на школьный утренникЦБ объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензинПутин оказался в курсе цен на сливочное масло. Что с ними в Ростовской области?
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тревожность#Последние новости Ростова на сегодня#Рост цен#Тревога#Атака БПЛА#Страх#Итоги#Красная икра#Попытки атак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика