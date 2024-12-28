Итоги рабочей субботы: в Ростовской области растет тревожность и цены на красную икру

За уходящий год взлетели цены не только на красную икру, но и на другие морепродукты. Соленые и копченые рыбные деликатесы подорожали всего лишь на 185 рублей — до 2325 рублей за килограмм. Разделанную красную рыбу охлажденную или мороженую теперь продают за 1500 рублей за один килограмм. Это на 160 рублей рублей больше по сравнению с декабрем 2023 года. Креветки выросли в цене с 815 до 834 рублей за килограмм.