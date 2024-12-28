Итоги рабочей субботы: в Ростовской области растет тревожность и цены на красную икру

Posted 28 декабря, 15:39
Published 28 декабря, 15:39
Modified 28 декабря, 15:41
Updated 28 декабря, 15:41
Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что ночью 28 декабря на территории Ростовской области засекли и перехватили 17 беспилотных летательных аппаратов. При этом он уточнил, что разрушений и пострадавших нет.
Несмотря на то, что жители Ростовской области сильно перепугались, они поблагодарили военных за их опасный труд.
С января по ноябрь 2024 года стоимость одного килограмма красной икры выросла до 10,2 тысячи рублей. Еще в декабре 2023 года она стоила 5,9 тысячи рублей. Цена увеличилась почти в два раза.
За уходящий год взлетели цены не только на красную икру, но и на другие морепродукты. Соленые и копченые рыбные деликатесы подорожали всего лишь на 185 рублей — до 2325 рублей за килограмм. Разделанную красную рыбу охлажденную или мороженую теперь продают за 1500 рублей за один килограмм. Это на 160 рублей рублей больше по сравнению с декабрем 2023 года. Креветки выросли в цене с 815 до 834 рублей за килограмм.
Также увеличилась стоимость игристых вин. Литр шампанского в ноябре 2024-го стоил 519 рублей, хотя в декабре 2023-го обходился в 486 рублей. При этом накануне Нового года цены могут увеличиться еще больше.
Ростовская область вошла в число самых встревоженных среди регионов России. В 2024 году дончане переживали больше всего из-за трех вещей: роста цен, информации из зоны КТО и беспилотников.
Отметим, что при исследовании эксперты выделили три группы регионов: невозмутимые, уравновешенные и самые встревоженные. Мало того, что Ростовская область попала в число последних, так она еще и расположилась на седьмом месте списка.
Примечательно, что россиян также волнуют такие темы как финансовые мошенники, замедление YouTube и мигранты.