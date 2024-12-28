Коробку с пиротехникой мужчина поджег в ТЦ в Шахтах по приказу мошенников

Posted 28 декабря, 07:19
Published 28 декабря, 07:19
Modified 28 декабря, 07:21
Updated 28 декабря, 07:21
После сообщений о поджоге полицейские задержали 57-летнего жителя Новошахтинска. Полицейские установили, что мужчина под видом клиента зашел в магазин, где в торговом зале разместил коробку с фейерверком, а затем поджег ее и скрылся с места происшествия.
Задержанный объяснил, что сделал это после звонка от мошенника, который под видом полицейского убедил его перевести полмиллиона рублей на якобы «безопасный счет», а затем — поджечь магазин.
К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Сумму нанесенного ущерба пока не установили.
В итоге в отношении мужчины возбудили дело по признакам хулиганства. Меру пресечения пока не избрали.
Ранее похожая ситуация произошла в Ростове. Там задержали 84-летнего мужчину, который поджег фейерверк в одном из банков по приказу мошенников.