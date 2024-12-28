Коробку с пиротехникой мужчина поджег в ТЦ в Шахтах по приказу мошенников

После сообщений о поджоге полицейские задержали 57-летнего жителя Новошахтинска. Полицейские установили, что мужчина под видом клиента зашел в магазин, где в торговом зале разместил коробку с фейерверком, а затем поджег ее и скрылся с места происшествия.