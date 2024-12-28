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Posted 28 декабря, 07:19

Published 28 декабря, 07:19

Modified 28 декабря, 07:21

Updated 28 декабря, 07:21

В Шахтах 57-летний мужчина поджег магазин по приказу мошенников

Коробку с пиротехникой мужчина поджег в ТЦ в Шахтах по приказу мошенников

28 декабря 2024, 07:19
Фото: Шедеврум. В Шахтах 57-летний мужчина поджег магазин по приказу мошенников
Шахтинские правоохранители задержали подозреваемого в поджоге фейерверка в одном из магазинов. Выяснилось, что он стал жертвой мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Шахты.

После сообщений о поджоге полицейские задержали 57-летнего жителя Новошахтинска. Полицейские установили, что мужчина под видом клиента зашел в магазин, где в торговом зале разместил коробку с фейерверком, а затем поджег ее и скрылся с места происшествия.

Задержанный объяснил, что сделал это после звонка от мошенника, который под видом полицейского убедил его перевести полмиллиона рублей на якобы «безопасный счет», а затем — поджечь магазин.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Сумму нанесенного ущерба пока не установили.

В итоге в отношении мужчины возбудили дело по признакам хулиганства. Меру пресечения пока не избрали.

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Ранее похожая ситуация произошла в Ростове. Там задержали 84-летнего мужчину, который поджег фейерверк в одном из банков по приказу мошенников.

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#Милана Белкина#Шахты#Мошенники#Фейерверк#Преступление#Поджог#Хулиганство#УМВД
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