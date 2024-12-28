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Posted 28 декабря, 09:31

Published 28 декабря, 09:31

Modified 28 декабря, 09:33

Updated 28 декабря, 09:33

Красная икра за год подорожала почти в 2 раза в Ростовской области

Красная икра подорожала почти в 2 раза в Ростовской области

28 декабря 2024, 09:31
Фото: Pxhere. Красная икра за год подорожала почти в 2 раза в Ростовской области
В Ростовской области цены на красную икру подскочили почти в два раза за прошедший год. Данные с актуальными ценами опубликованы на сайте ЕМИСС.

В конце 2023 года килограмм икры лососевых пород стоил 5,9 тысячи рублей. В сентябре 2024-го стоимость выросла почти до 8 тысяч рублей, еще через месяц подскочила до 9,7 тысячи рублей. А в ноябре 2024-го достигла 10,2 тысячи рублей.

Менее заметно за год выросли цены на соленые и копченые рыбные деликатесы (с 2140 рублей до 2 325 за килограмм), разделанную красную рыбу охлажденную или мороженую (с 1340 до 1500 рублей за кило). Креветки подорожали на 34 рубля (с 815 до 834 за килограмм).

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Еще на 44 рубля увеличилась стоимость игристых вин. Литр шампанского в ноябре 2024-го стоит 519 рублей, хотя в декабре 2023-го обходился в 486. При этом накануне Нового года цены могут увеличиться еще больше.

Ранее RostovGazeta сообщала, как сильно подорожали новогодние салаты. Больше всего вырос в цене оливье.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Оливье#Красная икра#Шампанское
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