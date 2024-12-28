Красная икра подорожала почти в 2 раза в Ростовской области

Posted 28 декабря, 09:31
Published 28 декабря, 09:31
Modified 28 декабря, 09:33
Updated 28 декабря, 09:33
В конце 2023 года килограмм икры лососевых пород стоил 5,9 тысячи рублей. В сентябре 2024-го стоимость выросла почти до 8 тысяч рублей, еще через месяц подскочила до 9,7 тысячи рублей. А в ноябре 2024-го достигла 10,2 тысячи рублей.
Менее заметно за год выросли цены на соленые и копченые рыбные деликатесы (с 2140 рублей до 2 325 за килограмм), разделанную красную рыбу охлажденную или мороженую (с 1340 до 1500 рублей за кило). Креветки подорожали на 34 рубля (с 815 до 834 за килограмм).
Еще на 44 рубля увеличилась стоимость игристых вин. Литр шампанского в ноябре 2024-го стоит 519 рублей, хотя в декабре 2023-го обходился в 486. При этом накануне Нового года цены могут увеличиться еще больше.
Ранее RostovGazeta сообщала, как сильно подорожали новогодние салаты. Больше всего вырос в цене оливье.