Красная икра подорожала почти в 2 раза в Ростовской области

Менее заметно за год выросли цены на соленые и копченые рыбные деликатесы (с 2140 рублей до 2 325 за килограмм), разделанную красную рыбу охлажденную или мороженую (с 1340 до 1500 рублей за кило). Креветки подорожали на 34 рубля (с 815 до 834 за килограмм).