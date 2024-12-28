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Posted 28 декабря, 05:19

Published 28 декабря, 05:19

Modified 28 декабря, 05:37

Updated 28 декабря, 05:37

Ночью 28 декабря военные сбивали беспилотники над Ростовской областью

Массированную атаку беспилотников отбили в Ростовской области 28 декабря

28 декабря 2024, 05:19
Фото: Минобороны. Ночью 28 декабря военные сбивали беспилотники над Ростовской областью

Ночью 28 декабря военные сбили 17 беспилотники над Ростовской областью

Ростовская область попала под атаку беспилотников. Почти два десятка воздушных целей засекли в воздухе ночью 28 декабря. Всех их удалось перехватить, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что 17 БПЛА уничтожили в недалеко от Новошахтинска и Каменска, а также в Усть-Донецком, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах.

— По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, — сообщил Юрий Слюсарь. — Информацию будем уточнять.
В Минобороны сообщили о шестом сбитом беспилотнике в Ростовской области
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— Слышал сегодня ночью около 2.00 мск под Каменском, — пишут в комментариях местные жители. — И предупреждение об атаке пришло за полчаса.

За день до этого, в регионе объявляли воздушную тревогу. Жители прятались в подвалах и других местах без окон, а ученики в школах забирались под парты.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Беспилотники#Каменск#Происшествия#Воздушная тревога#Юрий Слюсарь
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