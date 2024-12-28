Массированную атаку беспилотников отбили в Ростовской области 28 декабря

Posted 28 декабря, 05:19
Published 28 декабря, 05:19
Modified 28 декабря, 05:37
Updated 28 декабря, 05:37
Глава региона отметил, что 17 БПЛА уничтожили в недалеко от Новошахтинска и Каменска, а также в Усть-Донецком, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах.
— По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, — сообщил Юрий Слюсарь. — Информацию будем уточнять.
— Слышал сегодня ночью около 2.00 мск под Каменском, — пишут в комментариях местные жители. — И предупреждение об атаке пришло за полчаса.
За день до этого, в регионе объявляли воздушную тревогу. Жители прятались в подвалах и других местах без окон, а ученики в школах забирались под парты.