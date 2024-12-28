Общественник призвал вернуть постоянный контроль за общепитом в Ростове

Posted 28 декабря, 12:10
Published 28 декабря, 12:10
Modified 28 декабря, 12:12
Updated 28 декабря, 12:12
Напомним, что сотрудники Роспотребнадзора выявили очаг кишечной палочки в пекарне «Сладкое соленое». По решению суда деятельность пекарни приостановили на 30 дней.
До этого в Батайске приостановили деятельность предприятия общепита Wasabi. Причина была той же самой.
В Шахтах временно закрыли суши-бар «Хаки-суши» из-за нороновирусной инфекции. Во всех случаях Роспотребнадзор фиксировал грубые нарушения санитарных правил.
«Проверки Роспотребнадзора должны проводиться не только тогда, когда происходят факты массового отравления людей, а регулярно. Так, как это было до 2020 года — тогда были и внезапные проверки, и плановые. А пока этого нет — ситуация не изменится», — уверен Владислав Махмудов.
Спикер добавляет, что кишечную палочку сегодня находят и в салатах, которые порционно продают в магазинах.
«Применяемые контейнеры тоже вызывают вопросы. Пластик может быть небезопасен, и даже, скорее, наоборот. Во-первых, проводили исследование и пришли к выводу, что бактерии очень комфортно ощущают себя в этих контейнерах, активно размножаются. Во-вторых, у нас фактически нет контроля за производством пластика, который применяется в качестве упаковки для пищевых продуктов», — комментирует собеседник.
Эксперт уверен, что из-за отсутствия полноценного контроля гарантировать безопасность продукции сложно.
«О каких гарантиях может идти речь, если по результатам проверок нередко выясняется, что медицинские книжки работников общепита оказываются формальными! Очень слабый, очень низкий контроль сегодня», — высказывает мнение Махмудов.
Поэтому собеседник дает совет, который позволит защитить ростовчан в преддверии Нового года от различных напастей — готовить дома самостоятельно.
Ранее RostovGazeta сообщала, что семь человек в Азове попали в больницу после тяжелого отравления фастфудом.