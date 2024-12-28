Пассажир легковушки погиб в ДТП с участием «Газели» в Ростовской области

В результате ДТП обе машины перевернулись. Грузовик лег на бок и перегородил трассу, а иномарка вылетела в кювет. Если у «Газели» в основном пострадало лобовое стекло, то легковушку разворотило сильнее. Ее части разбросало по всей дороге.