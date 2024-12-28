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Posted 28 декабря, 17:14

Published 28 декабря, 17:14

Modified 28 декабря, 17:16

Updated 28 декабря, 17:16

Пассажир легковушки погиб в ДТП с участием «Газели» в Ростовской области

Пассажир легковушки погиб в ДТП с участием «Газели» в Ростовской области

28 декабря 2024, 17:14
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Пассажир легковушки погиб в ДТП с участием «Газели» в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись иномарка и грузовой автомобиль. Авария унесла жизнь 47-летнего пассажира, информирует региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел утром 28 декабря на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» в Ростовской области. По предварительным данным, 22-летний водитель Chevrolet Lanos выехал на встречку, по которой ехал грузовой автомобиль «Газель».

В результате ДТП обе машины перевернулись. Грузовик лег на бок и перегородил трассу, а иномарка вылетела в кювет. Если у «Газели» в основном пострадало лобовое стекло, то легковушку разворотило сильнее. Ее части разбросало по всей дороге.

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При столкновении погиб пассажир Chevrolet Lanos, а оба водителя получили травмы и попали в больницу. Правоохранители устанавливают все нюансы случившегося.

Ранее подросток и женщина пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под Ростовом-на-Дону.

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