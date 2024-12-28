Пассажир легковушки погиб в ДТП с участием «Газели» в Ростовской области

Posted 28 декабря, 17:14
Published 28 декабря, 17:14
Modified 28 декабря, 17:16
Updated 28 декабря, 17:16
Инцидент произошел утром 28 декабря на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» в Ростовской области. По предварительным данным, 22-летний водитель Chevrolet Lanos выехал на встречку, по которой ехал грузовой автомобиль «Газель».
В результате ДТП обе машины перевернулись. Грузовик лег на бок и перегородил трассу, а иномарка вылетела в кювет. Если у «Газели» в основном пострадало лобовое стекло, то легковушку разворотило сильнее. Ее части разбросало по всей дороге.
При столкновении погиб пассажир Chevrolet Lanos, а оба водителя получили травмы и попали в больницу. Правоохранители устанавливают все нюансы случившегося.
Ранее подросток и женщина пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под Ростовом-на-Дону.