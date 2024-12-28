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Posted 28 декабря, 16:59

Published 28 декабря, 16:59

Modified 28 декабря, 17:01

Updated 28 декабря, 17:01

Депутат Водолацкий рассказал, почему не прекращаются попытки атаки на Ростовскую область

Почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область БПЛА и ракетами

28 декабря 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney. Депутат Водолацкий рассказал, почему не прекращаются попытки атаки на Ростовскую область

Депутат Водолацкий рассказал, почему Украина атакует Ростовскую область

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Эксклюзив
Груз колоссальной ответственности несет Ростовская область за происходящие в зоне СВО процессы доставки. В том числе и гуманитарной помощи. Сложно представить, сколько миллионов тонн грузов за это время прошло через донской край, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По словам собеседника, и ВСУ, и их западные кураторы, понимают, что Донской край является мощным хабом. Через него на линию СВО идут поставки. И не только боеприпасов и вооружения, но и гуманитарной помощи.

По словам депутата, это есть главная причина, почему Украины пытается атаковать Ростовскую область беспилотниками и ракетами.

«И количество соединений ПВО у нас увеличено для того, чтобы прикрыть зону Ростовской области», — отмечает Виктор Водолацкий.
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Спикер добавляет, что в ликвидацию атак немаловажный вклад вносят подразделения казачьих муниципальных дружин. Они выходят на дежурство и четко информируют военное руководство ПВО о ситуации.

«Благодаря муниципальным казачьим дружинам в города и села Ростовской области пресечены уже сотни прилетов», — подчеркивает депутат.

Подробнее о ситуации в зоне СВО — в большом интервью Виктора Водолацкого корреспонденту RostovGazeta.

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