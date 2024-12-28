Почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область БПЛА и ракетами

Posted 28 декабря, 16:59
Published 28 декабря, 16:59
Modified 28 декабря, 17:01
Updated 28 декабря, 17:01
По словам собеседника, и ВСУ, и их западные кураторы, понимают, что Донской край является мощным хабом. Через него на линию СВО идут поставки. И не только боеприпасов и вооружения, но и гуманитарной помощи.
По словам депутата, это есть главная причина, почему Украины пытается атаковать Ростовскую область беспилотниками и ракетами.
«И количество соединений ПВО у нас увеличено для того, чтобы прикрыть зону Ростовской области», — отмечает Виктор Водолацкий.
Спикер добавляет, что в ликвидацию атак немаловажный вклад вносят подразделения казачьих муниципальных дружин. Они выходят на дежурство и четко информируют военное руководство ПВО о ситуации.
«Благодаря муниципальным казачьим дружинам в города и села Ростовской области пресечены уже сотни прилетов», — подчеркивает депутат.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в большом интервью Виктора Водолацкого корреспонденту RostovGazeta.