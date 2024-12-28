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Posted 28 декабря, 10:31

Published 28 декабря, 10:31

Modified 28 декабря, 12:09

Updated 28 декабря, 12:09

Под Ростовом Стая бездомных собак напала на школьницу

Под Ростовом стая бездомных собак напала на школьницу

28 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI. Под Ростовом Стая бездомных собак напала на школьницу
В поселке Ковалевка Аксайского района стая бездомных псов набросилась на подростка. Информация об этом, а также кадры инцидента, появилась в телеграмм-канале Mash.

Сообщается, что 11-летняя школьница возвращалась с занятий, когда на нее недалеко от дома напали агрессивные псы. На кадрах видно, как школьница истошно кричит и пытается отпугнуть минимум четырех дворняг, размахивая сумкой. К счастью, собак спугнула проезжавшая мимо машина соседей подростка.

Источник сообщает, что это — не первый подобный случай. Жители поселка уже обращались в службу отлова бездомных псов, однако это не помогло. Сообщается, что родители все еще боятся отпускать своих детей в школу.

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Видео: тг don_mash. Под Ростовом Стая бездомных собак напала на школьницу

Ранее агрессивные собаки напали на пожилую женщину и школьника в Новошахтинске.

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