Под Ростовом стая бездомных собак напала на школьницу

Posted 28 декабря, 10:31
Published 28 декабря, 10:31
Modified 28 декабря, 12:09
Updated 28 декабря, 12:09
Сообщается, что 11-летняя школьница возвращалась с занятий, когда на нее недалеко от дома напали агрессивные псы. На кадрах видно, как школьница истошно кричит и пытается отпугнуть минимум четырех дворняг, размахивая сумкой. К счастью, собак спугнула проезжавшая мимо машина соседей подростка.
Источник сообщает, что это — не первый подобный случай. Жители поселка уже обращались в службу отлова бездомных псов, однако это не помогло. Сообщается, что родители все еще боятся отпускать своих детей в школу.