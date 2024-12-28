Поезда в Ростов-на-Дону задержались из-за обломка БПЛА на железной дороге

Спустя час губернатор заявил, что движение поездов восстановили. Максимальное время задержки составило порядка трех с половиной часов. По данным Юго-Восточной ж/д (ЮВЖД), один из поездов направлялся в Ростов из Москвы (рейс №20). Еще ряд проходили через Ростов, направляясь на юг. Например, рейсы и Москвы в Адлер, Кисловодск, Краснодар, обратные направления из Краснодара, Анапы и Кисловодска в Москву и еще несколько других составов.