Поезда в Ростов-на-Дону задержались из-за обломка БПЛА на железной дороге

Posted 28 декабря, 07:16
Published 28 декабря, 07:16
Modified 28 декабря, 07:18
Updated 28 декабря, 07:18
По словам главы, на перегоне Пухово — Евдаково обломок одного из сбитых беспилотников упал на ж/д дорогу, перекрыв путь. Поезда, проходившие через Воронежскую область, задержались на несколько часов. Очевидно, все ждали, пока обломки уберут, осмотрят и при необходимости отремонтируют железную дорогу.
— В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, — рассказал примерно в 3.30 мск Александр Гусев в своем telegram-канале. — Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. Оперативные службы продолжают работу на месте обрыва.
Спустя час губернатор заявил, что движение поездов восстановили. Максимальное время задержки составило порядка трех с половиной часов. По данным Юго-Восточной ж/д (ЮВЖД), один из поездов направлялся в Ростов из Москвы (рейс №20). Еще ряд проходили через Ростов, направляясь на юг. Например, рейсы и Москвы в Адлер, Кисловодск, Краснодар, обратные направления из Краснодара, Анапы и Кисловодска в Москву и еще несколько других составов.
За ночь в Воронежской области уничтожили 28 беспилотников. В то же время над Ростовской областью отразили атаку из 17 БПЛА, а над Белгородской сбили 11 дронов.