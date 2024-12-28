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Posted 28 декабря, 07:16

Published 28 декабря, 07:16

Modified 28 декабря, 07:18

Updated 28 декабря, 07:18

Из-за разрушений при атаке БПЛА в соседнем регионе задержались поезда в Ростов

Поезда в Ростов-на-Дону задержались из-за обломка БПЛА на железной дороге

28 декабря 2024, 07:16
Фото: rostovgazeta.ru. Из-за разрушений при атаке БПЛА в соседнем регионе задержались поезда в Ростов
В Ростов-на-Дону ряд поездов прибыл с задержкой из-за ЧП в Воронежской области, случившегося из-за атаки беспилотников. Об инциденте сообщил губернатор соседнего региона Александр Гусев.

По словам главы, на перегоне Пухово — Евдаково обломок одного из сбитых беспилотников упал на ж/д дорогу, перекрыв путь. Поезда, проходившие через Воронежскую область, задержались на несколько часов. Очевидно, все ждали, пока обломки уберут, осмотрят и при необходимости отремонтируют железную дорогу.

— В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, — рассказал примерно в 3.30 мск Александр Гусев в своем telegram-канале. — Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. Оперативные службы продолжают работу на месте обрыва.
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Спустя час губернатор заявил, что движение поездов восстановили. Максимальное время задержки составило порядка трех с половиной часов. По данным Юго-Восточной ж/д (ЮВЖД), один из поездов направлялся в Ростов из Москвы (рейс №20). Еще ряд проходили через Ростов, направляясь на юг. Например, рейсы и Москвы в Адлер, Кисловодск, Краснодар, обратные направления из Краснодара, Анапы и Кисловодска в Москву и еще несколько других составов.

За ночь в Воронежской области уничтожили 28 беспилотников. В то же время над Ростовской областью отразили атаку из 17 БПЛА, а над Белгородской сбили 11 дронов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Москва#ЧП#Железная дорога#БПЛА#Краснодар#Ростов#Задержка поездов#Адлер#Воронежская область#Контактная сеть#Атака беспилотников
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