Политолог Сухарь назвал главное событие для Ростовской области в 2024 году

Posted 28 декабря, 16:08
Published 28 декабря, 16:08
Modified 28 декабря, 16:08
Updated 28 декабря, 16:08
В уходящем году в Ростовской области произошел ряд значимых событий, которые призваны оказать влияние на дальнейшие перспективы развития региона.
В их числе политолог называет обрушение дома на Нариманова.
«Трагедия с домом на Нариманова подняла огромную проблему аварийного жилья в нашем регионе, которой не удаляли должного внимания. После обрушения дома, людей стали переселять в комфортное жилье. То есть ситуация с аварийным фондом начала меняться в лучшую сторону. Очевидно, что работа в этом направлении продолжится и в 2025 году, поскольку у нас остаются нуждающиеся в переселении семьи», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник добавляет, что сфера ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог — это болезненные точки и Ростова, и всего донского края.
«Эти направления зависят от финансовых вложений и от кадровых решений, — уточняет эксперт. — Думаю, они последуют в следующем году».
Немаловажным событием уходящего года политолог считает и арест экс-министра транспорта Виталия Кушнарева.
«Это подняло на повестку вопросы кадров в нашем регионе. Думаю, что врио губернатора и его команда, которая продолжит формироваться и в следующем году, сделают соответствующие выводы. В любом случае, ротация кадров нужна. Нужны новые лица, которые привнесут несколько иной взгляд на происходящие процессы в Ростовской области», — комментирует собеседник.
Собеседник подчеркивает важный момент. Впервые на должность врио главы в Ростовской области назначен коренной ростовчанин — Юрий Слюсарь.
«Я уверен, что Юрий Борисович сделает акцент на развитии Ростова, как на административной столице. Мне кажется, что наш город должен стать лучше хотя бы внешне, чтобы на должном уровне конкурировать с другими крупнейшими мегаполисами. И работы здесь предстоит не мало», — говорит Александр Сухарь.
Также, по словам эксперта, нуждается в развитии огромный потенциал логистического, транспортного и гуманитарного направлений.
«Ростов стал фактически центром взаимодействия с новыми регионами. Не случайно, в прошлом году появился проект „Донбасс“, который объединил Ростовскую область, ЛНР и ДНР. Думаю, что в 2025 году это экономическое содружество серьезно заявит о себе», — делится мыслями собеседник.
Политолог уточняет, что, учитывая богатый опыт Юрия Слюсаря, вероятнее всего, в 2025 году на Дону упор будет сделан на развитии предприятий промышленной сферы.
«У нас не мало импортозамещающих производств, которые недостаточно развивались. Теперь они должны получить новый импульс», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что известно о преемнике губернатора Ростовской области Юрии Слюсаре.