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Posted 28 декабря, 18:59

Published 28 декабря, 18:59

Modified 28 декабря, 19:02

Updated 28 декабря, 19:02

Полиция разыскивает водителя, сбившего транспортного работника в Волгодонске

Полиция разыскивает автолюбителя, сбившего водителя троллейбуса в Волгодонске

28 декабря 2024, 18:59
Фото: 1MI. Полиция разыскивает водителя, сбившего транспортного работника в Волгодонске
В Ростовской области водитель легкового автомобиля сбил мужчину, когда тот вышел на проезжую часть, чтобы поправить тросы троллейбуса, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло утром 28 декабря на Жуковском шоссе в Волгодонске. Неизвестный водитель на неустановленном авто проезжал мимо дома №10, где также остановился троллейбус. Из него вышел мужчина, который осуществлял поправку электрических тросов транспортного средства. Легковушка пронеслась и сбила рабочего.

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66-летний мужчина получил серьезные травмы, но выжил. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу. Полицейские устанавливают все детали аварии и просят откликнуться любых свидетелей и очевидцев.

Ранее фура расплющила иномарку в смертельном ДТП на трассе в Ростовской области.

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