Полиция разыскивает автолюбителя, сбившего водителя троллейбуса в Волгодонске

ДТП произошло утром 28 декабря на Жуковском шоссе в Волгодонске. Неизвестный водитель на неустановленном авто проезжал мимо дома №10, где также остановился троллейбус. Из него вышел мужчина, который осуществлял поправку электрических тросов транспортного средства. Легковушка пронеслась и сбила рабочего.