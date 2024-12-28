Полиция разыскивает автолюбителя, сбившего водителя троллейбуса в Волгодонске

Posted 28 декабря, 18:59
Published 28 декабря, 18:59
Modified 28 декабря, 19:02
Updated 28 декабря, 19:02
ДТП произошло утром 28 декабря на Жуковском шоссе в Волгодонске. Неизвестный водитель на неустановленном авто проезжал мимо дома №10, где также остановился троллейбус. Из него вышел мужчина, который осуществлял поправку электрических тросов транспортного средства. Легковушка пронеслась и сбила рабочего.
66-летний мужчина получил серьезные травмы, но выжил. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу. Полицейские устанавливают все детали аварии и просят откликнуться любых свидетелей и очевидцев.
Ранее фура расплющила иномарку в смертельном ДТП на трассе в Ростовской области.