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Posted 28 декабря, 06:05

Published 28 декабря, 06:05

Modified 28 декабря, 06:05

Updated 28 декабря, 06:05

«Проснулись от взрывов»: как жители Ростовской области пережили атаку дронов

«Проснулись от взрывов»: как жители Ростовской области пережили атаку БПЛА

28 декабря 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney. «Проснулись от взрывов»: как жители Ростовской области пережили атаку дронов
В Ростовской области перехватили 17 беспилотников в ночь на 28 декабря. Подробнее о том, что было во время атаки дронов, местные жители рассказали в соцсетях.

Ранним утром врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале заявил о сбитых БПЛА. В комментариях люди стали писать, как у них прошла ночь в связи с атакой.

— Спасибо нашим ПВО! Только если бы еще оповещения какие-то были по поводу отбоя ракетной опасности, — рассказали подписчики главы региона. — В 2 часа ночи проснулись от взрывов, видимо, как раз ребята [ПВО] работали. А потом что делать, непонятно, закончилась атака или нет.
Юрий Слюсарь заявил о четырех беспилотниках, сбитых в Ростовской области
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— У меня детвора не спала, испугались. Старший свет на улице погасил, а я не слышала — после работы как убитая. Только сегодня сказали, что бах был сильный 2 раза, — добавила еще одна из местных.

Подробнее о городах и районах, где сбили беспилотники, читайте в материале RostovGazeta.

#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Взрывы#Безопасность#Социальные сети#Атака#Дроны#Юрий Слюсарь
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