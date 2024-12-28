«Проснулись от взрывов»: как жители Ростовской области пережили атаку БПЛА

В Ростовской области перехватили 17 беспилотников в ночь на 28 декабря. Подробнее о том, что было во время атаки дронов, местные жители рассказали в соцсетях.

Ранним утром врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале заявил о сбитых БПЛА. В комментариях люди стали писать, как у них прошла ночь в связи с атакой. — Спасибо нашим ПВО! Только если бы еще оповещения какие-то были по поводу отбоя ракетной опасности, — рассказали подписчики главы региона. — В 2 часа ночи проснулись от взрывов, видимо, как раз ребята [ПВО] работали. А потом что делать, непонятно, закончилась атака или нет. Юрий Слюсарь заявил о четырех беспилотниках, сбитых в Ростовской области Узнать подробнее — У меня детвора не спала, испугались. Старший свет на улице погасил, а я не слышала — после работы как убитая. Только сегодня сказали, что бах был сильный 2 раза, — добавила еще одна из местных. Подробнее о городах и районах, где сбили беспилотники, читайте в материале RostovGazeta.