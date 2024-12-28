«Проснулись от взрывов»: как жители Ростовской области пережили атаку БПЛА

Posted 28 декабря, 06:05
Published 28 декабря, 06:05
Modified 28 декабря, 06:05
Updated 28 декабря, 06:05
Ранним утром врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале заявил о сбитых БПЛА. В комментариях люди стали писать, как у них прошла ночь в связи с атакой.
— Спасибо нашим ПВО! Только если бы еще оповещения какие-то были по поводу отбоя ракетной опасности, — рассказали подписчики главы региона. — В 2 часа ночи проснулись от взрывов, видимо, как раз ребята [ПВО] работали. А потом что делать, непонятно, закончилась атака или нет.
— У меня детвора не спала, испугались. Старший свет на улице погасил, а я не слышала — после работы как убитая. Только сегодня сказали, что бах был сильный 2 раза, — добавила еще одна из местных.
Подробнее о городах и районах, где сбили беспилотники, читайте в материале RostovGazeta.