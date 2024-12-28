Разлив мазута в Керченском проливе может повлиять на биоразнообразие в реке Дон

«Хотя мазут осаживается преимущественно на дно, в Дон его все-таки может принести с течениями, ветрами или в организмах животных. И несмотря на то, что мазут носит четвертый класс опасности, сильного вреда организму человека он не наносит. Но при этом если мазут, например, с приготовленной отравленной рыбой попадет с организм человека, он может столкнуться с отравлением и другими заболеваниями», — объясняет эксперт.