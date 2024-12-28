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Posted 28 декабря, 05:56

Published 28 декабря, 05:56

Modified 28 декабря, 05:58

Updated 28 декабря, 05:58

Разлив мазута в Керченском проливе может повлиять на биоразнообразие в Дону

Разлив мазута в Керченском проливе может повлиять на биоразнообразие в реке Дон

28 декабря 2024, 05:56
Фото: azniirkh.vniro.ru. Разлив мазута в Керченском проливе может повлиять на биоразнообразие в Дону
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Эксклюзив
Мазут может сократить рыбные запасы в Дону, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Нефтепродукты, попавшие в Керченский пролив в результате аварии 15 декабря, могут быть занесены течениями в устье Дона, отмечает ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

«Хотя мазут осаживается преимущественно на дно, в Дон его все-таки может принести с течениями, ветрами или в организмах животных. И несмотря на то, что мазут носит четвертый класс опасности, сильного вреда организму человека он не наносит. Но при этом если мазут, например, с приготовленной отравленной рыбой попадет с организм человека, он может столкнуться с отравлением и другими заболеваниями», — объясняет эксперт.

Гораздо опаснее мазут для животных.

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«Мазут не просто оседает на дне и отравляет донных обитателей — в нашем случае могут пострадать раки и донные моллюски, он еще образует на поверхности воды пленку, через которую кислород не проходит, и рыба погибает от недостатка воздуха. Капли мазута достаточно для того, чтобы он покрыл пленкой метр поверхности», — рассказывает эксперт.

Дмитрий Брыканов считает, что при попадании мазута в акваторию Ростовской области, в регионе может начаться мор рыбы.

Ранее RostovGazeta писала о том, что отдых в Анапе из-за разлива мазута может стать невозможным для жителей Ростова

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Загрязнение экологии
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