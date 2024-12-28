Разлив мазута в Керченском проливе может повлиять на биоразнообразие в реке Дон

Posted 28 декабря, 05:56
Published 28 декабря, 05:56
Modified 28 декабря, 05:58
Updated 28 декабря, 05:58
Нефтепродукты, попавшие в Керченский пролив в результате аварии 15 декабря, могут быть занесены течениями в устье Дона, отмечает ростовский эколог Дмитрий Брыканов.
«Хотя мазут осаживается преимущественно на дно, в Дон его все-таки может принести с течениями, ветрами или в организмах животных. И несмотря на то, что мазут носит четвертый класс опасности, сильного вреда организму человека он не наносит. Но при этом если мазут, например, с приготовленной отравленной рыбой попадет с организм человека, он может столкнуться с отравлением и другими заболеваниями», — объясняет эксперт.
Гораздо опаснее мазут для животных.
«Мазут не просто оседает на дне и отравляет донных обитателей — в нашем случае могут пострадать раки и донные моллюски, он еще образует на поверхности воды пленку, через которую кислород не проходит, и рыба погибает от недостатка воздуха. Капли мазута достаточно для того, чтобы он покрыл пленкой метр поверхности», — рассказывает эксперт.
Дмитрий Брыканов считает, что при попадании мазута в акваторию Ростовской области, в регионе может начаться мор рыбы.
Ранее RostovGazeta писала о том, что отдых в Анапе из-за разлива мазута может стать невозможным для жителей Ростова