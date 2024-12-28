Ростовские школьники повально увлеклись аромаингаляторами. Чем они опасны?

В 2024 году подростки Ростовской области оказались захвачены новым трендом — аромаингаляторами. Они представляют из себя емкости с дыхательными трубками, наполненные эфирными маслами. Такие ингаляторы свободно продаются на маркетплейсах и стоят не дороже 400 рублей. Продавцы позиционируют их приспособления для облегчения дыхания и бодрости. В комментариях школьники делятся своим опытом использования: кто-то подтверждает бодрящий эффект, кто-то оставляет короткое «штырит», а кто-то жалуется на головные боли от резкого запаха.