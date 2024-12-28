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Posted 28 декабря, 15:43

Published 28 декабря, 15:43

Modified 28 декабря, 15:43

Updated 28 декабря, 15:43

Ростовские школьники предпочли аромаингаляторы вейпам: чем они хуже?

Ростовские школьники повально увлеклись аромаингаляторами. Чем они опасны?

28 декабря 2024, 15:43
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовские школьники предпочли аромаингаляторы вейпам: чем они хуже?

Врач рассказал, чем опасны аромаингаляторы, которыми увлеклись школьники Ростова

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Безобидные на первый взгляд коробочки с ароматическими маслами могут вызвать серьезные осложнения, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал врач-отоларинголог одной из ростовских медклиник Илья Лазорев.

В 2024 году подростки Ростовской области оказались захвачены новым трендом — аромаингаляторами. Они представляют из себя емкости с дыхательными трубками, наполненные эфирными маслами. Такие ингаляторы свободно продаются на маркетплейсах и стоят не дороже 400 рублей. Продавцы позиционируют их приспособления для облегчения дыхания и бодрости. В комментариях школьники делятся своим опытом использования: кто-то подтверждает бодрящий эффект, кто-то оставляет короткое «штырит», а кто-то жалуется на головные боли от резкого запаха.

«Вряд ли можно говорить о том, что массовая потребность у детей в аромаингаляторах сформировалась из-за медицинских показаний. Как правило затрудненное дыхание лечится не вдыханием эфирных масел, а исследованиями и в некоторых случаях даже операциями по выпрямлению носовой перегородки», — считает ростовский отоларинголог Илья Лазорев.

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По мнению эксперта, частое вдыхание эфирных масел способно вызвать сухость слизистой, кровотечения, ожоги и аллергические реакции.

«Аромаингаляторы — это не лекарство, они не имеют медицинских сертификатов и каких-либо ограничений по использованию. У детей, слизистые которых более чувствительны, они действительно могут вызывать головные боли, а при привыкании это чревато проблемами с дыхательной системой, постоянным раздражением слизистой», — заключает медик.

Ранее RostovGazeta писала о том, что врач призвал ликвидировать ларьки, торгующие вейпами в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школьники#Подростки#Подросток
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