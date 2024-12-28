Ростовские школьники повально увлеклись аромаингаляторами. Чем они опасны?

Posted 28 декабря, 15:43
Published 28 декабря, 15:43
Modified 28 декабря, 15:43
Updated 28 декабря, 15:43
В 2024 году подростки Ростовской области оказались захвачены новым трендом — аромаингаляторами. Они представляют из себя емкости с дыхательными трубками, наполненные эфирными маслами. Такие ингаляторы свободно продаются на маркетплейсах и стоят не дороже 400 рублей. Продавцы позиционируют их приспособления для облегчения дыхания и бодрости. В комментариях школьники делятся своим опытом использования: кто-то подтверждает бодрящий эффект, кто-то оставляет короткое «штырит», а кто-то жалуется на головные боли от резкого запаха.
«Вряд ли можно говорить о том, что массовая потребность у детей в аромаингаляторах сформировалась из-за медицинских показаний. Как правило затрудненное дыхание лечится не вдыханием эфирных масел, а исследованиями и в некоторых случаях даже операциями по выпрямлению носовой перегородки», — считает ростовский отоларинголог Илья Лазорев.
По мнению эксперта, частое вдыхание эфирных масел способно вызвать сухость слизистой, кровотечения, ожоги и аллергические реакции.
«Аромаингаляторы — это не лекарство, они не имеют медицинских сертификатов и каких-либо ограничений по использованию. У детей, слизистые которых более чувствительны, они действительно могут вызывать головные боли, а при привыкании это чревато проблемами с дыхательной системой, постоянным раздражением слизистой», — заключает медик.
Ранее RostovGazeta писала о том, что врач призвал ликвидировать ларьки, торгующие вейпами в Ростове.