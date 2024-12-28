Ростовской авиакомпании Азимут запретили летать в Азербайджан

28 декабря стало известно, что аэропорты Баку и Гянджа отозвали слоты, выделенные для самолетов «Азимута», что заставило авиакомпанию отменить запланированные рейсы из Минеральных Вод и Сочи в эти зарубежные города. Решение отозвать слоты было приняло из-за отзыва разрешения на полеты авиационными властями Азербайджана.