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Posted 28 декабря, 12:21

Published 28 декабря, 12:21

Modified 28 декабря, 12:23

Updated 28 декабря, 12:23

Ростовской авиакомпании Азимут запретили летать в Азербайджан

Ростовской авиакомпании Азимут запретили летать в Азербайджан

28 декабря 2024, 12:21
Фото: wikimedia.org/ Anna Zvereva/ccby sa 2.0. Ростовской авиакомпании Азимут запретили летать в Азербайджан
Авиакомпании «Азимут», базирующейся в Ростове-на-Дону, пришлось отменить рейсы в Азербайджан из-за отзыва разрешения на полеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

28 декабря стало известно, что аэропорты Баку и Гянджа отозвали слоты, выделенные для самолетов «Азимута», что заставило авиакомпанию отменить запланированные рейсы из Минеральных Вод и Сочи в эти зарубежные города. Решение отозвать слоты было приняло из-за отзыва разрешения на полеты авиационными властями Азербайджана.

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Добавим, что слоты — это временные интервалы, предоставляемые авиакомпании (оператору) для вылета или посадки в определенный аэропорт. Соответственно получение слота — это неотъемлемая часть предполетной подготовки. Полет не может быть выполнен без предварительного получения слота.

Ранее с самолетами ростовской авиакомпании «Азимут» произошел ряд опасных инцидентов. Читайте о том, как авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за проблем с шасси, в материале RostovGazeta.

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