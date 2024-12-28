Ростовской авиакомпании Азимут запретили летать в Азербайджан

Posted 28 декабря, 12:21
Published 28 декабря, 12:21
Modified 28 декабря, 12:23
Updated 28 декабря, 12:23
28 декабря стало известно, что аэропорты Баку и Гянджа отозвали слоты, выделенные для самолетов «Азимута», что заставило авиакомпанию отменить запланированные рейсы из Минеральных Вод и Сочи в эти зарубежные города. Решение отозвать слоты было приняло из-за отзыва разрешения на полеты авиационными властями Азербайджана.
Добавим, что слоты — это временные интервалы, предоставляемые авиакомпании (оператору) для вылета или посадки в определенный аэропорт. Соответственно получение слота — это неотъемлемая часть предполетной подготовки. Полет не может быть выполнен без предварительного получения слота.
Ранее с самолетами ростовской авиакомпании «Азимут» произошел ряд опасных инцидентов. Читайте о том, как авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за проблем с шасси, в материале RostovGazeta.