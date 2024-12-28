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Posted 28 декабря, 11:37

Published 28 декабря, 11:37

Modified 28 декабря, 11:39

Updated 28 декабря, 11:39

«Серебряный Лучник» — Юг: завершен приём заявок, объявлен состав жюри

«Серебряный Лучник» — Юг: завершен приём заявок, объявлен состав жюри

28 декабря 2024, 11:37
Фото: Серебряный Лучник.
Более 80 проектов из 14 регионов Юга России поступило XV Региональную премию в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Юг. Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером премии.

Самыми активными оказались Ростовская область и Краснодарский край. Наибольшее количество работ собрали номинации «Культурно-просветительские проекты» и «Событийные коммуникации».

Шорт-лист конкурса будет составлен по итогам онлайн-голосования. В состав жюри вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из разных городов ЮФО и СКФО, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:

  • Галина Навазова, руководитель департамента информационной политики Краснодарского края;
  • Марина Москаленко, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Кавказском округе ПАО «Магнит» (Ставропольский край);
  • Игорь Малюгин, начальник Управления по связям с общественностью и органами государственной власти ОП ПАО «Трубная металлургическая компания» в г. Волжский — руководитель Аппарата управляющего директора АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область);
  • Юлия Митрофанова, руководитель службы по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром переработка» (Санкт-Петербург — Астраханская область);
  • Анна Косарева, директор Медиацентра «Дом журналистики» (Краснодарский край);
  • Элина Кушниренко, руководитель направления по продвижению и развитию активов Группы MANTERA (Краснодарский край);
  • Татьяна Баева, PR-эксперт, директор по коммуникациям госкорпорации Кавказ.РФ (Москва)
  • Александр Руденко, директор медиахолдинга «Кубань 24» (Краснодарский край);
  • Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Юг, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» (Нижегородская область).

Председателем экспертного жюри стал Дмитрий Смиркин, директор по связям с общественностью и маркетингу госкорпорации Туризм.РФ.

Фото: Серебряный Лучник

Очные защиты лучших коммуникационных проектов, реализованных на Юге в 2024 году, пройдут 13 февраля 2024 года в Краснодарском Доме журналистики. В этот же день будут определены лауреаты конкурса и присужден гран-при, дающий право войти в шорт-лист Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Еще 10 проектов будут отобраны для участия в Национальной премии без организационного взноса.

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