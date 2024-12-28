«Серебряный Лучник» — Юг: завершен приём заявок, объявлен состав жюри

Очные защиты лучших коммуникационных проектов, реализованных на Юге в 2024 году, пройдут 13 февраля 2024 года в Краснодарском Доме журналистики. В этот же день будут определены лауреаты конкурса и присужден гран-при, дающий право войти в шорт-лист Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Еще 10 проектов будут отобраны для участия в Национальной премии без организационного взноса.