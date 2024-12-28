«Серебряный Лучник» — Юг: завершен приём заявок, объявлен состав жюри

Posted 28 декабря, 11:37
Published 28 декабря, 11:37
Modified 28 декабря, 11:39
Updated 28 декабря, 11:39
Самыми активными оказались Ростовская область и Краснодарский край. Наибольшее количество работ собрали номинации «Культурно-просветительские проекты» и «Событийные коммуникации».
Шорт-лист конкурса будет составлен по итогам онлайн-голосования. В состав жюри вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из разных городов ЮФО и СКФО, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:
Председателем экспертного жюри стал Дмитрий Смиркин, директор по связям с общественностью и маркетингу госкорпорации Туризм.РФ.
Очные защиты лучших коммуникационных проектов, реализованных на Юге в 2024 году, пройдут 13 февраля 2024 года в Краснодарском Доме журналистики. В этот же день будут определены лауреаты конкурса и присужден гран-при, дающий право войти в шорт-лист Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Еще 10 проектов будут отобраны для участия в Национальной премии без организационного взноса.