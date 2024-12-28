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Posted 28 декабря, 19:01

Published 28 декабря, 19:01

Modified 28 декабря, 19:03

Updated 28 декабря, 19:03

Стало известен прогноз погоды в канун Нового года в Ростове

Стал известен прогноз погоды в канун Нового года в Ростове

28 декабря 2024, 19:01
Фото: 1MI. Стало известен прогноз погоды в канун Нового года в Ростове

Последние выходные 2024 года будут морозными в Ростове-на-Дону

В конце 2024 года синоптики прогнозируют заморозки в Ростове. Актуальные данные о погоде с 29 по 31 декабря появились на сайте «Яндекс.Погода».

В ночь на воскресенье, 29 декабря ожидается до -3…-2 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется, но не выше нуля. А ночью снова ударят заморозки до -2 градусов.

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На следующий день, 30 декабря, станет чуть теплее. На улице обещают около -1…0 градусов днем и до +1 — ночью. Температура продолжит расти и 31 декабря. Накануне Нового года прогнозируют около +2…+3 градусов. Однако из-за холодного ветра по ощущениям будет казаться, будто ударил мороз до -6…-5 градусов.

Все несколько дней в Ростове ожидается пасмурная погода без осадков.

Ранее RostovGazeta сообщала о прогнозе на весь январь в донской столице и области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Новый год#Прогноз#Температура#RostovGazeta#Заморозки
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