Стал известен прогноз погоды в канун Нового года в Ростове

На следующий день, 30 декабря, станет чуть теплее. На улице обещают около -1…0 градусов днем и до +1 — ночью. Температура продолжит расти и 31 декабря. Накануне Нового года прогнозируют около +2…+3 градусов. Однако из-за холодного ветра по ощущениям будет казаться, будто ударил мороз до -6…-5 градусов.