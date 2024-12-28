Стал известен прогноз погоды в канун Нового года в Ростове

Posted 28 декабря, 19:01
Published 28 декабря, 19:01
Modified 28 декабря, 19:03
Updated 28 декабря, 19:03
В ночь на воскресенье, 29 декабря ожидается до -3…-2 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется, но не выше нуля. А ночью снова ударят заморозки до -2 градусов.
На следующий день, 30 декабря, станет чуть теплее. На улице обещают около -1…0 градусов днем и до +1 — ночью. Температура продолжит расти и 31 декабря. Накануне Нового года прогнозируют около +2…+3 градусов. Однако из-за холодного ветра по ощущениям будет казаться, будто ударил мороз до -6…-5 градусов.
Все несколько дней в Ростове ожидается пасмурная погода без осадков.
Ранее RostovGazeta сообщала о прогнозе на весь январь в донской столице и области.