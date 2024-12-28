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Posted 28 декабря, 13:23

Published 28 декабря, 13:23

Modified 28 декабря, 13:25

Updated 28 декабря, 13:25

«ТНС энерго» хочет отсудить 1,6 млн рублей у администрации Аксайского района

«ТНС энерго» хочет отсудить 1,6 млн рублей у администрации Аксайского района

28 декабря 2024, 13:23
Фото: Unsplash/ehmitrich. «ТНС энерго» хочет отсудить 1,6 млн рублей у администрации Аксайского района
Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 16 декабря 2024 подала иск в Арбитражный суд Ростовской области на администрацию Аксайского района. Сообщается, что истец хочет взыскать сумму в размере 1,6 миллиона рублей. Данные об этом появились на сайте Арбитражного суда региона.

Судя по информации из искового заявления, компания «ТНС энерго» направила в суд на районную администрацию в связи с задолженностью.

Заседание назначено на март 2025 года. Кроме того, суд рекомендовал участникам дела рассмотреть вариант мирного урегулирования конфликта.

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Ранее фирма «Экотехнологии» подала в суд на власти Новочеркасска и потребовала взыскания в размере 691 тысячи рублей.

До этого стало известно о судебном разбирательстве, связанном с правами на разработку утягивающих пуш-ап лосин.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Суд#Долги#Долг#Аксайский район#Арбитражный суд#Заседание
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