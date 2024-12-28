«ТНС энерго» хочет отсудить 1,6 млн рублей у администрации Аксайского района

Posted 28 декабря, 13:23
Published 28 декабря, 13:23
Modified 28 декабря, 13:25
Updated 28 декабря, 13:25
Судя по информации из искового заявления, компания «ТНС энерго» направила в суд на районную администрацию в связи с задолженностью.
Заседание назначено на март 2025 года. Кроме того, суд рекомендовал участникам дела рассмотреть вариант мирного урегулирования конфликта.
Ранее фирма «Экотехнологии» подала в суд на власти Новочеркасска и потребовала взыскания в размере 691 тысячи рублей.
До этого стало известно о судебном разбирательстве, связанном с правами на разработку утягивающих пуш-ап лосин.