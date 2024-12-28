«ТНС энерго» хочет отсудить 1,6 млн рублей у администрации Аксайского района

Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 16 декабря 2024 подала иск в Арбитражный суд Ростовской области на администрацию Аксайского района. Сообщается, что истец хочет взыскать сумму в размере 1,6 миллиона рублей. Данные об этом появились на сайте Арбитражного суда региона.

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