Тысячи квартир в Ростове-на-Дону остались зимой без отопления. Что случилось?

Днем 28 декабря произошла авария на теплотрассе недалеко от здания, расположенного по адресу улица Ларина, 43/5 в Ростове-на-Дону. В связи с этим без отопления временно остались 77 многоквартирных домов в границах пяти улиц: Ларина, Нансена, Нариманова, Погодина, Башкирская и переулка Оренбургского.