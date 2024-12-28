Тысячи квартир в Ростове-на-Дону остались зимой без отопления. Что случилось?

Posted 28 декабря, 15:26
Published 28 декабря, 15:26
Modified 28 декабря, 15:28
Updated 28 декабря, 15:28
Днем 28 декабря произошла авария на теплотрассе недалеко от здания, расположенного по адресу улица Ларина, 43/5 в Ростове-на-Дону. В связи с этим без отопления временно остались 77 многоквартирных домов в границах пяти улиц: Ларина, Нансена, Нариманова, Погодина, Башкирская и переулка Оренбургского.
Устранением дефекта занимается АО «Теплокоммунэнерго». Когда теплоснабжение вернется в дома, пока что неизвестно.
Ранее проспект Шолохова затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии.
А до этого порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человек.