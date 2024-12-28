rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 15:26

Published 28 декабря, 15:26

Modified 28 декабря, 15:28

Updated 28 декабря, 15:28

Почти 80 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону остались зимой без отопления

Тысячи квартир в Ростове-на-Дону остались зимой без отопления. Что случилось?

28 декабря 2024, 15:26
Фото: И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов. Почти 80 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону остались зимой без отопления

Тысячи квартир в Ростове-на-Дону остались зимой без отопления

Коммунальщики выявили дефект теплотрассы на улице Ларина в Ростове-на-Дону. Об этом в телеграм-канале рассказал и. о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Днем 28 декабря произошла авария на теплотрассе недалеко от здания, расположенного по адресу улица Ларина, 43/5 в Ростове-на-Дону. В связи с этим без отопления временно остались 77 многоквартирных домов в границах пяти улиц: Ларина, Нансена, Нариманова, Погодина, Башкирская и переулка Оренбургского.

Прокуратура заинтересовалась аварией в Ростове, лишившей тепла 80 тысяч жителей
Узнать подробнее

Устранением дефекта занимается АО «Теплокоммунэнерго». Когда теплоснабжение вернется в дома, пока что неизвестно.

Ранее проспект Шолохова затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии.

А до этого порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человек.

Читайте также:
Десятки высоток остались без тепла в Ростове. Когда вернут отопление?Порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человекВ Ростове люди сидят без отопления зимой, а в Волгодонске отбиваются от бродячих псов
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопление#Теплоснабжение#Последние новости Ростова на сегодня#Зима#Коммунальная авария#Отсутствие отопления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика