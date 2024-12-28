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Posted 28 декабря, 10:46

Published 28 декабря, 10:46

Modified 28 декабря, 10:48

Updated 28 декабря, 10:48

У администрации Ростова-на-дону отберут полномочия по градостроительству

У муниципалитетов в Ростовской области отобрали право разрешать строительство

28 декабря 2024, 10:46
Фото: Unsplash/tfcygv79. У администрации Ростова-на-дону отберут полномочия по градостроительству
28 декабря прошло 16-е заседание Заксобрания Ростовской области. В результате депутаты приняли областной закон, который предусматривает передачу региональным властям полномочий, связанных с земельными отношениями. Информация об этом появилась на сайте Заксобрания региона.

Сообщается, что региональным властям передадут полномочия органов местного самоуправления Ростова-на-Дону, Батайска, Аксайского и Мясниковского районов, связанные с земельными отношениями.

Среди них — планирование территорий, градостроительство, проектирование, а также выдача разрешений на строительство. Уточняется, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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До этого, на пятнадцатом заседании Заксобрания, депутаты приняли законы, связанные с индексацией соцвыплат для сирот, приемных родителей, ветеранов и других льготных категорий.

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