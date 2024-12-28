У муниципалитетов в Ростовской области отобрали право разрешать строительство

Posted 28 декабря, 10:46
Published 28 декабря, 10:46
Modified 28 декабря, 10:48
Updated 28 декабря, 10:48
Сообщается, что региональным властям передадут полномочия органов местного самоуправления Ростова-на-Дону, Батайска, Аксайского и Мясниковского районов, связанные с земельными отношениями.
Среди них — планирование территорий, градостроительство, проектирование, а также выдача разрешений на строительство. Уточняется, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
До этого, на пятнадцатом заседании Заксобрания, депутаты приняли законы, связанные с индексацией соцвыплат для сирот, приемных родителей, ветеранов и других льготных категорий.