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Posted 28 декабря, 06:39

Published 28 декабря, 06:39

Modified 28 декабря, 06:41

Updated 28 декабря, 06:41

«В этом был особый шик»: овощная буглама ростовских армян из Нахичевани-на-Дону

«В этом был особый шик»: овощная буглама ростовских армян из Нахичевани-на-Дону

28 декабря 2024, 06:39
Фото: Шедеврум. «В этом был особый шик»: овощная буглама ростовских армян из Нахичевани-на-Дону

Краевед раскрыл рецепт уникальной бугламы ростовских армян из Нахичевани

Что такое буглама у донских армян? Это вкусное овощное блюдо, основу которого составляет картошка.

В армянскую бугламу, как правило, входят следующие ингредиенты: картошка, помидоры, перец, лук, зелень (петрушка, укроп), топленое масло, соль по вкусу. Далее всё это тушат на слабом огне.

А вообще, рецепты бугламы есть разные. Это блюдо готовят народы Закавказья, его любят в Армении, Азербайджане. Но у всех рецепты несколько отличаются. На Кавказе в это блюдо добавляют часто баранину и тушат с овощами. Со всеми рецептами приготовления бугламы можно ознакомиться в Интернете.

У донских армян буглама особая, овощная. На мой взгляд, очень вкусная. Думается, следует отметить, что кухня донских армян некоторым может показаться уж очень простой. Мне приходилось слышать подобные суждения. Мол, в ней нет особых и замысловатых ингредиентов. Но замечу, что при этом кухня донских армян вкусная и разнообразная.

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Моя мама, Галина Николаевна (Нагапетовна) Багдыкова, готовила бугламу следующим образом. Кстати, именно мамина коллега Елена Ивановна Фадеева смогла воссоздать рецепты моей мамы, записать их и передать мне. Большое спасибо ей за это!

Овощи мама добавляла в это блюдо в зависимости от сезона. Но, как правило, ингредиенты были такие − картошка и лук. Все это можно обогатить болгарским перцем, помидорами и зеленью. Зимой она использовала замороженный перец. Вообще, мама любила морозить овощи на зиму. В этом был особый шик − в зимний период времени есть свежие овощи и фрукты или добавлять их в блюда.

Далее нарезала ломтиками болгарский перец и помидоры
Далее нарезала ломтиками болгарский перец и помидоры. Фото: Pxhere

Итак, в глубокую сковороду мама выкладывала нарезанный кружочками картофель и лук колечками, подливала немного воды. Блюдо тушилось, а не жарилось. Далее нарезала ломтиками болгарский перец и помидоры (кожицу с помидоров мама предварительно снимала, обдав кипятком) и отправляла их тушиться к картофелю. Добавляла немного сливочного или растительного масла, а можно и того, и другого. Соль, зелень и приправы − по вкусу. Тушила под крышкой до готовности или запекала в духовке.

Получалась буглама очень вкусной, мне нравилось. Поверьте, даже простые блюда могут быть изысканными. До сих пор у меня перед глазами наши семейные вечера и застолья, на которые мама непременно готовила разные блюда, в том числе и армянские.

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#Общество#Культура#Ростов-на-Дону#Донские армяне#Нахичевань#Рецепты#Краевед Георгий Багдыков#Традиции
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