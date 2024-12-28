«В этом был особый шик»: овощная буглама ростовских армян из Нахичевани-на-Дону

Posted 28 декабря, 06:39
Published 28 декабря, 06:39
Modified 28 декабря, 06:41
Updated 28 декабря, 06:41
В армянскую бугламу, как правило, входят следующие ингредиенты: картошка, помидоры, перец, лук, зелень (петрушка, укроп), топленое масло, соль по вкусу. Далее всё это тушат на слабом огне.
А вообще, рецепты бугламы есть разные. Это блюдо готовят народы Закавказья, его любят в Армении, Азербайджане. Но у всех рецепты несколько отличаются. На Кавказе в это блюдо добавляют часто баранину и тушат с овощами. Со всеми рецептами приготовления бугламы можно ознакомиться в Интернете.
У донских армян буглама особая, овощная. На мой взгляд, очень вкусная. Думается, следует отметить, что кухня донских армян некоторым может показаться уж очень простой. Мне приходилось слышать подобные суждения. Мол, в ней нет особых и замысловатых ингредиентов. Но замечу, что при этом кухня донских армян вкусная и разнообразная.
Моя мама, Галина Николаевна (Нагапетовна) Багдыкова, готовила бугламу следующим образом. Кстати, именно мамина коллега Елена Ивановна Фадеева смогла воссоздать рецепты моей мамы, записать их и передать мне. Большое спасибо ей за это!
Овощи мама добавляла в это блюдо в зависимости от сезона. Но, как правило, ингредиенты были такие − картошка и лук. Все это можно обогатить болгарским перцем, помидорами и зеленью. Зимой она использовала замороженный перец. Вообще, мама любила морозить овощи на зиму. В этом был особый шик − в зимний период времени есть свежие овощи и фрукты или добавлять их в блюда.
Итак, в глубокую сковороду мама выкладывала нарезанный кружочками картофель и лук колечками, подливала немного воды. Блюдо тушилось, а не жарилось. Далее нарезала ломтиками болгарский перец и помидоры (кожицу с помидоров мама предварительно снимала, обдав кипятком) и отправляла их тушиться к картофелю. Добавляла немного сливочного или растительного масла, а можно и того, и другого. Соль, зелень и приправы − по вкусу. Тушила под крышкой до готовности или запекала в духовке.
Получалась буглама очень вкусной, мне нравилось. Поверьте, даже простые блюда могут быть изысканными. До сих пор у меня перед глазами наши семейные вечера и застолья, на которые мама непременно готовила разные блюда, в том числе и армянские.