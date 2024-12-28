«В этом был особый шик»: овощная буглама ростовских армян из Нахичевани-на-Дону

Овощи мама добавляла в это блюдо в зависимости от сезона. Но, как правило, ингредиенты были такие − картошка и лук. Все это можно обогатить болгарским перцем, помидорами и зеленью. Зимой она использовала замороженный перец. Вообще, мама любила морозить овощи на зиму. В этом был особый шик − в зимний период времени есть свежие овощи и фрукты или добавлять их в блюда.