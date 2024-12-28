В предновогодние дни Ростовскую область накроют снегопад и мороз до -7 градусов

Posted 28 декабря, 08:19
Published 28 декабря, 08:19
Modified 28 декабря, 08:21
Updated 28 декабря, 08:21
В донской столице в последнее воскресенье 2024 года, 29 декабря, осадков не ожидается. Скорость северного ветра не превысит десяти метров в секунду. Температура опустится до -3 градусов.
А вот в Ростовской области в этот день будет идти снег. Ожидается минусовая температура до -6. Также жителей региона ждет налипание снега, изморозь и гололедица на дорогах.
В понедельник, 30 декабря, в донской столице сохранится минусовая температура. Кроме того, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет слабый — от двух до 11 метров в секунду.
По некоторым районам донского региона пройдёт снегопад. В северной части области ветер усилится до 14 метров в секунду, а на востоке температура в ночные часы опустится до -7 градусов.