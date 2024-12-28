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Posted 28 декабря, 08:19

Published 28 декабря, 08:19

Modified 28 декабря, 08:21

Updated 28 декабря, 08:21

В предновогодние дни Ростовскую область накроет снегопад

В предновогодние дни Ростовскую область накроют снегопад и мороз до -7 градусов

28 декабря 2024, 08:19
Фото: rostovgazeta.ru. В предновогодние дни Ростовскую область накроет снегопад
В ближайшие дни в Ростовской области ожидается похолодание до -7 градусов и снегопад. Об этом сообщают синоптики.

В донской столице в последнее воскресенье 2024 года, 29 декабря, осадков не ожидается. Скорость северного ветра не превысит десяти метров в секунду. Температура опустится до -3 градусов.

А вот в Ростовской области в этот день будет идти снег. Ожидается минусовая температура до -6. Также жителей региона ждет налипание снега, изморозь и гололедица на дорогах.

В понедельник, 30 декабря, в донской столице сохранится минусовая температура. Кроме того, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет слабый — от двух до 11 метров в секунду.

По некоторым районам донского региона пройдёт снегопад. В северной части области ветер усилится до 14 метров в секунду, а на востоке температура в ночные часы опустится до -7 градусов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Зима#Снегопад#Температура#Похолодание
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