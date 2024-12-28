В Ростове-на-Дону построят бульвар Авиаторов за полмиллиарда рублей

В Ростове-на-Дону появится бульвар Авиторов, который будет проходить от улицы Берберовской до пересадочного узла нового автовокзала. По словам Логвиненко, автомобильная дорога станет началом формирования опорной сети проезжих частей жилого района «Новый Ростов».