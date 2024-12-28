В Ростове-на-Дону построят бульвар Авиаторов за полмиллиарда рублей

Posted 28 декабря, 17:15
Published 28 декабря, 17:15
Modified 28 декабря, 17:17
Updated 28 декабря, 17:17
В Ростове-на-Дону появится бульвар Авиторов, который будет проходить от улицы Берберовской до пересадочного узла нового автовокзала. По словам Логвиненко, автомобильная дорога станет началом формирования опорной сети проезжих частей жилого района «Новый Ростов».
На строительство четырехполосной дороги протяжённостью 1,3 километра уйдет порядка 528,4 миллиона рублей. Кроме того, на бульваре возведут велосипедные дорожки и тротуары.
Добавим, что денежные средства на реализацию проекта будут взяты из бюджета Ростовской области.
Ранее власти Ростова-на-Дону назвали улицы, на которых действует запрет на движение фур.