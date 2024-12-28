В Ростове показали благотворительный новогодний мюзикл

Posted 28 декабря, 06:30
Published 28 декабря, 06:30
Modified 28 декабря, 06:30
Updated 28 декабря, 06:30
Одно из них состоялось накануне, 26 декабря, в окружном Доме офицеров, где ростовчане с детьми посетили благотворительный показ спектакля-сказки «Волшебное зазеркалье» по мотивам известного произведения Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал».
Инициатором новогоднего представления стали благотворительный фонд «Имена» и платформа «АртНавигатор». Все билеты на спектакль были бесплатными, а посмотреть представление пришли дети участников СВО, из малоимущих семей и дети с особенностями развития.
Авторами идеи стали основатели театра-студии «Браво», фестивалей «Имена России» и «Ожерелье России» Юрий и Наталья Соломатины, которые стараются радовать детей уже более 10 лет.
Наталья Соломатина говорит, что идея данного спектакля родилась в их семье еще семь лет назад.
— Это уникальная постановка, где на одной сцене выступают дети и их родители, что особенно важно в год семьи, который проходит в России. Среди участников не только воспитанники театра-студии «Браво» с родителями, но и заслуженные артисты, актёры музыкального театра, а также студенты ростовского филиала ВГИКа. Вместе мы постарались создать по-настоящему добрую, тёплую историю, которая объединяет поколения и дарит новогоднее настроение, — пояснила Наталья Соломатина.
Она добавила, что в настоящее время есть немало людей, которые не могут позволить себе купить билеты, поэтому и было решено сделать его бесплатным и подарить всем жителям города.
Руководитель АНО «Открытый мир искусства» Юрий Соломатин напомнил, что на все их концерты часть билетов всегда раздается бесплатно и это принципиальная позиция. Ведь культура должна быть доступна для каждого.
— В этом году в Кремлевском дворце мы провели гала-концерт фестиваля «Имена России». Его главной темой стало творчество Александры Пахмутовой, которая в этом году отмечает 95 лет. Мероприятие проходило под эгидой Президентского фонда поддержки культурных инициатив. Вместе с юными артистами на сцене выступили такие известные артисты, как Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Алексей Гоман, Дмитрий Колдун, Диана Гурцкая и Татьяна Буланова. Мы установили рекорд России, когда на одной сцене выступили 32 региона. У нас был полный аншлаг. Все билеты были розданы семьям участников СВО, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. Информационным партнером мероприятия стал канал НТВ, — рассказал Юрий Соломатин.
Организаторы уверены, что подобные проекты не только радуют зрителей, но и позволяют сохранить и приумножить культурный суверенитет России, а также дают возможность проявиться новым талантам и гениям.