В Ростове показали благотворительный новогодний мюзикл

— В этом году в Кремлевском дворце мы провели гала-концерт фестиваля «Имена России». Его главной темой стало творчество Александры Пахмутовой, которая в этом году отмечает 95 лет. Мероприятие проходило под эгидой Президентского фонда поддержки культурных инициатив. Вместе с юными артистами на сцене выступили такие известные артисты, как Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Алексей Гоман, Дмитрий Колдун, Диана Гурцкая и Татьяна Буланова. Мы установили рекорд России, когда на одной сцене выступили 32 региона. У нас был полный аншлаг. Все билеты были розданы семьям участников СВО, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. Информационным партнером мероприятия стал канал НТВ, — рассказал Юрий Соломатин.