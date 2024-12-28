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Posted 28 декабря, 06:30

Published 28 декабря, 06:30

Modified 28 декабря, 06:30

Updated 28 декабря, 06:30

В Ростове показали благотворительный новогодний мюзикл

В Ростове показали благотворительный новогодний мюзикл

28 декабря 2024, 06:30
Фото: БФ «Имена».
В преддверии нового года в донской столице проходит много представлений для детей и их родителей.

Одно из них состоялось накануне, 26 декабря, в окружном Доме офицеров, где ростовчане с детьми посетили благотворительный показ спектакля-сказки «Волшебное зазеркалье» по мотивам известного произведения Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал».

Инициатором новогоднего представления стали благотворительный фонд «Имена» и платформа «АртНавигатор». Все билеты на спектакль были бесплатными, а посмотреть представление пришли дети участников СВО, из малоимущих семей и дети с особенностями развития.

Авторами идеи стали основатели театра-студии «Браво», фестивалей «Имена России» и «Ожерелье России» Юрий и Наталья Соломатины, которые стараются радовать детей уже более 10 лет.

Наталья Соломатина говорит, что идея данного спектакля родилась в их семье еще семь лет назад.

— Это уникальная постановка, где на одной сцене выступают дети и их родители, что особенно важно в год семьи, который проходит в России. Среди участников не только воспитанники театра-студии «Браво» с родителями, но и заслуженные артисты, актёры музыкального театра, а также студенты ростовского филиала ВГИКа. Вместе мы постарались создать по-настоящему добрую, тёплую историю, которая объединяет поколения и дарит новогоднее настроение, — пояснила Наталья Соломатина.

Она добавила, что в настоящее время есть немало людей, которые не могут позволить себе купить билеты, поэтому и было решено сделать его бесплатным и подарить всем жителям города.

Руководитель АНО «Открытый мир искусства» Юрий Соломатин напомнил, что на все их концерты часть билетов всегда раздается бесплатно и это принципиальная позиция. Ведь культура должна быть доступна для каждого.

— В этом году в Кремлевском дворце мы провели гала-концерт фестиваля «Имена России». Его главной темой стало творчество Александры Пахмутовой, которая в этом году отмечает 95 лет. Мероприятие проходило под эгидой Президентского фонда поддержки культурных инициатив. Вместе с юными артистами на сцене выступили такие известные артисты, как Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Алексей Гоман, Дмитрий Колдун, Диана Гурцкая и Татьяна Буланова. Мы установили рекорд России, когда на одной сцене выступили 32 региона. У нас был полный аншлаг. Все билеты были розданы семьям участников СВО, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. Информационным партнером мероприятия стал канал НТВ, — рассказал Юрий Соломатин.

Организаторы уверены, что подобные проекты не только радуют зрителей, но и позволяют сохранить и приумножить культурный суверенитет России, а также дают возможность проявиться новым талантам и гениям.

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