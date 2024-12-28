Ветеринар назвал главные опасности для питомцев в Ростове на Новый год

«Животных привлекает, прежде всего, новый запах и блестящие украшения. Они могут пытаться грызть ее. Если елка настоящая — ничего серьезного не будет, острые иголки даже могут отпугнуть интерес. А вот пластик от искусственной елки, особенно если она украшена напылением под снег, может вызвать отравление», — отмечает эксперт.