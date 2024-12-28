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Posted 28 декабря, 15:19

Published 28 декабря, 15:19

Modified 28 декабря, 15:19

Updated 28 декабря, 15:19

Ветеринар назвал, что несет опасность питомцам ростовчан в Новый год

Ветеринар назвал главные опасности для питомцев в Ростове на Новый год

28 декабря 2024, 15:19
Фото: Шедеврум. Ветеринар назвал, что несет опасность питомцам ростовчан в Новый год
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Эксклюзив
Елка, человеческая еда и мишура могут превратить Новый год для владельцев животных в Ростовской области в череду беспокойств, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ветеринарный врач одной из ростовских ветклиник Евгений Ситников.

По мнению ветеринара Евгения Ситникова, к новогодней елке неравнодушны не только кошки. Праздничное дерево привлекает внимание домашних собак и птиц.

«Животных привлекает, прежде всего, новый запах и блестящие украшения. Они могут пытаться грызть ее. Если елка настоящая — ничего серьезного не будет, острые иголки даже могут отпугнуть интерес. А вот пластик от искусственной елки, особенно если она украшена напылением под снег, может вызвать отравление», — отмечает эксперт.

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Часто, по словам Евгения Ситникова, дончане обращаются в праздники за помощью к ветеринарам из-за порезов осколками игрушек, попадания в пищевод мишуры, ожогов от свечей и бенгальских огней.

«Не менее распространенная причина — отравление. В праздники многие либо кормят животных человеческой едой со стола, либо попросту не успевают уследить, что питомец стащил», — добавляет ветеринар.

Евгений Ситников предупреждает, что особенно опасна для питомцев жирная пища — салаты и запеченное мясо, а также соленые закуски, сахаросодержащие продукты и алкоголь.

Ранее RostovGazeta писала о том, что к Новому году холодный фронт накроет Ростовскую область.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год
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