Власти Ростова назвали улицы, на которых действует запрет на движение фур

Запрет на движение грузовых автомобилей по Ростову-на-Дону будет действовать с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск. Ограничение распространяется на следующие улицы: Малиновского (со стороны А-280), Таганрогская (со стороны А-280), Зрелищная — Оганова — Особенная (со стороны кольцевой развязки), Сосновая (со стороны проспекта Торгового Краснокрымского сельского поселения), Орбитальная, 11 (со стороны Обсерваторной), Виталия Ходоша (со стороны Щепкинского шоссе) и Малое Зеленое Кольцо (со стороны проспекта Аксайского).