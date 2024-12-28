Власти Ростова назвали улицы, на которых действует запрет на движение фур

Posted 28 декабря, 14:22
Published 28 декабря, 14:22
Modified 28 декабря, 14:24
Updated 28 декабря, 14:24
Запрет на движение грузовых автомобилей по Ростову-на-Дону будет действовать с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск. Ограничение распространяется на следующие улицы: Малиновского (со стороны А-280), Таганрогская (со стороны А-280), Зрелищная — Оганова — Особенная (со стороны кольцевой развязки), Сосновая (со стороны проспекта Торгового Краснокрымского сельского поселения), Орбитальная, 11 (со стороны Обсерваторной), Виталия Ходоша (со стороны Щепкинского шоссе) и Малое Зеленое Кольцо (со стороны проспекта Аксайского).
Проезд в это время запрещен и по проспектам Шолохова (со стороны проспекта Аксайского) и 40-летия Победы (со стороны трассы М-4 «Дон»). Также ограничение действует на путепроводе по улице Пойменной (ориентир улица Шоссейная, 2г), Западном шоссе — улице Всесоюзной (пост ДПС), улице Нозадзе (со стороны Кумженской), улицах Днепропетровской и Каскадной (со стороны хутора Камышеваха).
Стоит отметить, что транзит грузовых автомобилей запрещен через центральную часть города, включая микрорайоны: Нахичевань, Сельмаш, Берберовка, Рабочий городок, Новое Поселение.
Добавим, что контролировать соблюдение ограничений будут органы Госавтоинспекции и комплексы фотовидеофиксации.
До этого урбанист Зайцев заявил, что пробки в Ростове-на-Дону невозможно победить, штрафуя фуры.