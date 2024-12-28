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Posted 28 декабря, 14:22

Published 28 декабря, 14:22

Modified 28 декабря, 14:24

Updated 28 декабря, 14:24

Администрация Ростова назвала улицы, на которых действует запрет на движение фур

Власти Ростова назвали улицы, на которых действует запрет на движение фур

28 декабря 2024, 14:22
Фото: Шедеврум. Администрация Ростова назвала улицы, на которых действует запрет на движение фур
Ограничение на передвижение грузовых автомобилей будет действовать в центральных районах Ростова-на-Дону и еще на 16 улицах и переулках. Подробный список опубликован на сайте городской управы.

Запрет на движение грузовых автомобилей по Ростову-на-Дону будет действовать с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск. Ограничение распространяется на следующие улицы: Малиновского (со стороны А-280), Таганрогская (со стороны А-280), Зрелищная — Оганова — Особенная (со стороны кольцевой развязки), Сосновая (со стороны проспекта Торгового Краснокрымского сельского поселения), Орбитальная, 11 (со стороны Обсерваторной), Виталия Ходоша (со стороны Щепкинского шоссе) и Малое Зеленое Кольцо (со стороны проспекта Аксайского).

Проезд в это время запрещен и по проспектам Шолохова (со стороны проспекта Аксайского) и 40-летия Победы (со стороны трассы М-4 «Дон»). Также ограничение действует на путепроводе по улице Пойменной (ориентир улица Шоссейная, 2г), Западном шоссе — улице Всесоюзной (пост ДПС), улице Нозадзе (со стороны Кумженской), улицах Днепропетровской и Каскадной (со стороны хутора Камышеваха).

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Администрация Ростова назвала улицы, на которых действует запрет на движение фур
Администрация Ростова назвала улицы, на которых действует запрет на движение фур. Фото: rostov-gorod.ru

Стоит отметить, что транзит грузовых автомобилей запрещен через центральную часть города, включая микрорайоны: Нахичевань, Сельмаш, Берберовка, Рабочий городок, Новое Поселение.

Добавим, что контролировать соблюдение ограничений будут органы Госавтоинспекции и комплексы фотовидеофиксации.

До этого урбанист Зайцев заявил, что пробки в Ростове-на-Дону невозможно победить, штрафуя фуры.

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