Водителя фуры увезли на скорой после ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

От мощного удара у отечественного большегруза кабина разлетелась на части. Видео с места ДТП очевидцы публиковали в соцсетях накануне вечером. Изначально речь шла о трех фурах, столкнувшихся друг с другом по цепочке. Однако на деле их оказалось всего две.