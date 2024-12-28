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Posted 28 декабря, 08:36

Published 28 декабря, 08:36

Modified 28 декабря, 08:38

Updated 28 декабря, 08:38

Водитель фуры попал в больницу после ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Водителя фуры увезли на скорой после ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

28 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI. Водитель фуры попал в больницу после ДТП на трассе М-4 в Ростовской области
В результате столкновения двух фур водитель одной из них с травмами попал в больницу. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вечером 27 декабря.

Около 18.30 мск 48-летний мужчина за рулем КамАЗа проезжал Красносулинский район. Он не сбавил вовремя скорость и на полном ходу впечатался в грузовой DAF с полуприцепом.

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От мощного удара у отечественного большегруза кабина разлетелась на части. Видео с места ДТП очевидцы публиковали в соцсетях накануне вечером. Изначально речь шла о трех фурах, столкнувшихся друг с другом по цепочке. Однако на деле их оказалось всего две.

— В результате ДТП водитель КамАЗа получил травмы, — уточнили в ГАИ по Ростовской области. — Его доставили в больницу.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Больница#Красносулинский район#Фура#КамАЗ#ГАИ#Трасса М-4
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