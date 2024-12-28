Водителя фуры увезли на скорой после ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Posted 28 декабря, 08:36
Published 28 декабря, 08:36
Modified 28 декабря, 08:38
Updated 28 декабря, 08:38
Около 18.30 мск 48-летний мужчина за рулем КамАЗа проезжал Красносулинский район. Он не сбавил вовремя скорость и на полном ходу впечатался в грузовой DAF с полуприцепом.
От мощного удара у отечественного большегруза кабина разлетелась на части. Видео с места ДТП очевидцы публиковали в соцсетях накануне вечером. Изначально речь шла о трех фурах, столкнувшихся друг с другом по цепочке. Однако на деле их оказалось всего две.
— В результате ДТП водитель КамАЗа получил травмы, — уточнили в ГАИ по Ростовской области. — Его доставили в больницу.