Якушев: Президент РФ отметил роль партии в программах строительства и ремонта школ

Подводя итоги уходящего года, объявленного Годом первичных отделений, партия приняла решения объявить 2025 год Годом муниципального депутата. В следующем году продолжится инвентаризация внутренних ресурсов «Единой России», а также работа по усилению роли партийцев, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и досконально знают проблемы своих округов, сказал Владимир Якушев. Он выразил уверенность, что при поддержке граждан многочисленная и профессиональная команда «Единой России» сможет преодолеть любые вызовы — те, что стоят перед страной сегодня, и те, с которыми она может столкнуться в будущем. Тысячи реальных дел разного масштаба, совершаемых членами партии каждый день, подтверждают это.