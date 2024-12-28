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Posted 28 декабря, 08:42

Published 28 декабря, 08:42

Modified 28 декабря, 12:01

Updated 28 декабря, 12:01

Якушев: Президент РФ отметил роль партии в программах строительства и ремонта школ

Якушев: Президент РФ отметил роль партии в программах строительства и ремонта школ

28 декабря 2024, 08:42
Фото: ER.RU..
Итоги работы «Единой России» в 2024 году подвёл Владимир Якушев, секретарь генерального совета партии.
Фото: ER.RU.

По его словам, уходящий год стал для россиян годом испытаний и вызовов. Он проверил на прочность дух жителей страны и их верность ценностям и идеалам своего государства.

Несмотря на то, что другие страны продолжают оказывать давление на Россию, а специальная военная операция еще не окончена, партия и вся страна сделали всё возможное, чтобы с уверенностью смотреть вперед, пишет mkset.ru.

Секретарь генсовета подчеркнул, что партия достойно выполнила свою работу в этом году. Так, с поправками «Единой России» был принят федеральный бюджет, который обеспечивает экономическое и социальное развитие страны. По инициативе партии были разработаны и приняты законодательные инициативы в области семейной политики (более 50 законов) и в области поддержки участников СВО и их семей (более 130 законов).

Якушев напомнил о задачах, которые поставили перед «Единой Россией» президент РФ Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев в ходе XXII съезда. Поддержка участников и ветеранов боевых действий, а также их семей останется приоритетом работы ЕР в ближайшем будущем. Для решения этих задач в народной программе партии появился отдельный раздел.

«Также мы усилили ветеранами боевых действий представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии. Работа по формированию новой элиты страны продолжится — она будет магистральной и в 2025 году, и в 2026-м», — сказал Владимир Якушев.

На съезде глава государства отметил важную роль партии в реализации таких социально значимых программ, как строительство и ремонт школ, газификация и другие общественно важные проекты. Эта роль станет еще значительнее после того, как вся структура партии будет укреплена. Якушев уточнил, что партия будет укреплять региональные отделения, МГЕР и институт сторонников. Об этом сообщается на сайте ER.RU.

Подводя итоги уходящего года, объявленного Годом первичных отделений, партия приняла решения объявить 2025 год Годом муниципального депутата. В следующем году продолжится инвентаризация внутренних ресурсов «Единой России», а также работа по усилению роли партийцев, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и досконально знают проблемы своих округов, сказал Владимир Якушев. Он выразил уверенность, что при поддержке граждан многочисленная и профессиональная команда «Единой России» сможет преодолеть любые вызовы — те, что стоят перед страной сегодня, и те, с которыми она может столкнуться в будущем. Тысячи реальных дел разного масштаба, совершаемых членами партии каждый день, подтверждают это.

Видео: ER.RU..
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