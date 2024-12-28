Юрист рассказал, какие законы изменят жизнь ростовчан в Новом 2025 году

Юрист отмечает, что ряд важных для ростовчан законов вступят в силу с марта 2025 года. В их числе — введение самозапрета на оформление потребительского кредита. Напомним, что разговоры об этом велись давно, а с марта 2025 года нововведения вступят в силу.