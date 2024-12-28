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Posted 28 декабря, 04:38

Published 28 декабря, 04:38

Modified 28 декабря, 04:38

Updated 28 декабря, 04:38

Юрист рассказал, какие законы изменят жизнь ростовчан в Новом 2025 году

Юрист рассказал, какие законы изменят жизнь ростовчан в новом 2025 году

28 декабря 2024, 04:38
Фото: rostovgazeta.ru. Юрист рассказал, какие законы изменят жизнь ростовчан в Новом 2025 году
Сюжет
Эксклюзив
Новый 2025 год принесет в жизнь ростовчан много новых законов. Одни из них вступят в силу с начала года, другие — в марте 2025 года.

Повышение пенсий

По словам юриста, с января 2025 года повышение пенсии у работающих пенсионеров составит 7,3%. Причем индексация теперь будет производится регулярно. Также, как и у неработающих пенсионеров.

«Возобновление индексации затронет страховую пенсию. И будет распространяться на все ее виды. Например, пенсии по инвалидности, по потере кормильца», — уточняет Антон Габович.

Оплата мобильной связи с идентификацией

По словам юриста, с нового года в Ростовской области изменится и процедура оплата за сотовую связь. Теперь анонимно внести деньги на счет мобильного телефона в терминалах для пополнения баланса будет невозможно.

«Для оплаты в терминалах с 1 января нужно будет проходить идентификацию личности— или по паспорту, или с помощью сервиса Госуслуг. Сделано это для того, чтобы прекратить анонимность оплаты», — подчеркивает собеседник.
По словам юриста, с Нового года в Ростовской области изменится и оплата за сотовую связь.
По словам юриста, с Нового года в Ростовской области изменится и оплата за сотовую связь.. Фото: 1MI
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Новое звание для ростовчан

С Нового 2025 года каждый ростовчанин сможет получить звание «Почетного донора Ростовской области».

«Для этого нужно регулярно, определенное количество раз сдавать кровь, и иметь регистрацию на территории донского края», — отмечает юрист.

По словам эксперта, в качестве поощрения почетным донорам вручат нагрудный знак и удостоверение. Также, у них появится возможность ежегодно получать денежную выплату, которая устанавливается в размере прожиточного минимума.

«В среднем, в 2024 году, прожиточный минимум в Ростовской области составляет 15 833 рубля», — уточняет Габович.
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В каких донских городах введут туристический налог

Юрист констатирует, что в 2024 году в налоговом кодексе появилась новая глава — туристический налог. Согласно этой главе, власти органов местного самоуправления имеют право вводить туристический налог у себя на территориях.

«С начала 2025 года туристический налог будет введен в Ростове, Белой Калитве, Азове, Каменске-Шахтинском, Красном Сулине и Таганроге. Такое решение уже принято на уровне местной исполнительной власти», — подчеркивает эксперт.
Юрист констатирует, что в 2024 году в налоговом кодексе появилась новая глава — туристический налог.
Юрист констатирует, что в 2024 году в налоговом кодексе появилась новая глава — туристический налог.. Фото: rostovgazeta.ru

По словам собеседника, например, Ростов указал в документах, что сумма туристического налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, хостелах и гостевых домах за одни сутки. При этом уточняется, что размер налога составит не ниже ста рублей.

«Туристический налог в размере одного процента будет только в 2025 году. Дальше он начнет расти, ежегодно на 1%. Таким образом, в 2029 году размер туристического налога установят 5% в сутки», — говорит Габович.
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Самозапрет на кредиты

Юрист отмечает, что ряд важных для ростовчан законов вступят в силу с марта 2025 года. В их числе — введение самозапрета на оформление потребительского кредита. Напомним, что разговоры об этом велись давно, а с марта 2025 года нововведения вступят в силу.

Самозапрет на кредиты
Самозапрет на кредиты. Фото: 1MI
«Теперь если ростовчанин опасается, что мошенники могут оформить онлайн от его имени потребительский кредит, можно установить самозапрет. Сделать это легко как на Госуслугах, так и обратившись в МФЦ. Но надо понимать, что как только заявление будет подано, сам инициатор самозапрета тоже не сможет взять кредит. Для этого нужно будет сперва снять запрет», — говорит Габович.

По словам эксперта, снять самозапрет можно будет точно также — подав заявление.

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Неосвоенные участки начнут изымать

По словам юриста, в марте 2025 года земельный кодекс пополнится новой статьей — об обязанности собственников земельных участков осваивать их в течение трех лет. Речь идет об землях под строительство, под садовые и огородные нужды.

«Теперь земельный кодекс обязывает собственников приводить участки земли в соответствие с их целевыми назначениями», — объясняет собеседник.

Это означает, что если участок под строительство — на нем в течение трех лет должны начаться соответствующие работы по его освоению.

«У нас и сейчас в КоАПе существует штраф за неиспользование земли. Но с марта 2025 года если участок не используется, не обрабатывается, заброшен, то механизм новой нормы позволяет сперва выписать предупреждение. Потом — штраф. И если после этого никакой реакции от собственника не последует, то в судебном порядке этот участок земли передадут в собственность государства», — говорит Габович.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему алкоголь в Ростове могут начать продавать по QR-коду с Госуслуг.

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