rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 13:02

Published 28 декабря, 13:02

Modified 28 декабря, 13:04

Updated 28 декабря, 13:04

Жительница Ростовской области жестоко избивала свою годовалую дочь

Жительница Ростовской области жестоко избивала свою годовалую дочь

28 декабря 2024, 13:02
Фото: Шедеврум. Жительница Ростовской области жестоко избивала свою годовалую дочь
Жительница Ростовской области обвиняется в истязании своей малолетней дочери. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ростовского Следкома.

Сообщается, что жительница Ростовской области избивала свою дочь на протяжении длительного времени. Удары женщина наносила умышленно по голове, туловищу и лицу. Избиения также происходили в гостях у родственников.

После возбуждения уголовного дела девочку изъяли из семьи, а ее мать заключили под стражу. В ее отношении рассмотрят вопрос о лишении родительских прав.

Гулявшую по Таганрогу с мертвым ребенком мать отправили под арест
Узнать подробнее

Ранее в федеральном СМИ появилось видео с жестоким избиением воспитанников интерната для инвалидов.

До этого в Ростовской области нашли тело полугодовалого ребенка с признаками насильственной смерти.

Читайте также:
Итоги среды: враг атаковал ракетами Каменск, а «ростовского маньяка» упекли в СИЗОТрое подростков подожгли электровоз с зерном в Ростове-на-ДонуСКР возбудил дела после нападений мужчины с ножом на девушку и подростка в Ростове
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Избиение#Происшествия#Лишение родительских прав
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика