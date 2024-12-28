Жительница Ростовской области жестоко избивала свою годовалую дочь

Posted 28 декабря, 13:02
Published 28 декабря, 13:02
Modified 28 декабря, 13:04
Updated 28 декабря, 13:04
Сообщается, что жительница Ростовской области избивала свою дочь на протяжении длительного времени. Удары женщина наносила умышленно по голове, туловищу и лицу. Избиения также происходили в гостях у родственников.
После возбуждения уголовного дела девочку изъяли из семьи, а ее мать заключили под стражу. В ее отношении рассмотрят вопрос о лишении родительских прав.
Ранее в федеральном СМИ появилось видео с жестоким избиением воспитанников интерната для инвалидов.
До этого в Ростовской области нашли тело полугодовалого ребенка с признаками насильственной смерти.