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Posted 29 декабря, 11:16

Published 29 декабря, 11:16

Modified 29 декабря, 11:18

Updated 29 декабря, 11:18

Депо в Сальске повреждено после атаки беспилотника на Ростовскую область

Депо в Сальске повреждено после атаки беспилотника на Ростовскую область

29 декабря 2024, 11:16
Фото: wikipedia.org. Депо в Сальске повреждено после атаки беспилотника на Ростовскую область
Локомотивное депо в Сальске Ростовской области получило незначительные повреждения в результате атаки беспилотника 29 декабря, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо. Слюсарь уточнил, что в здании выбиты стекла.

При этом на месте падения беспилотника нет возгорания, среди людей также нет пострадавших.

«На место выехали дежурные службы», — добавил глава региона.

Двумя часами ранее на территории Усть-Донецкого района сбили вражеский беспилотник, о повреждениях там ничего не сообщается. Юрий Слюсарь написал, что предыдущая атака БПЛА также обошлась без пострадавших.

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#Ростовская область#СВО#Транспорт#Сальск#Беспилотники#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Происшествия#Депо в Сальске
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