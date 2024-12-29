Депо в Сальске повреждено после атаки беспилотника на Ростовскую область

Posted 29 декабря, 11:16
Published 29 декабря, 11:16
Modified 29 декабря, 11:18
Updated 29 декабря, 11:18
По его словам, в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо. Слюсарь уточнил, что в здании выбиты стекла.
При этом на месте падения беспилотника нет возгорания, среди людей также нет пострадавших.
«На место выехали дежурные службы», — добавил глава региона.
Двумя часами ранее на территории Усть-Донецкого района сбили вражеский беспилотник, о повреждениях там ничего не сообщается. Юрий Слюсарь написал, что предыдущая атака БПЛА также обошлась без пострадавших.