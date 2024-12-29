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Posted 29 декабря, 17:46

Published 29 декабря, 17:46

Modified 29 декабря, 17:48

Updated 29 декабря, 17:48

Гигантские очереди за продуктами выстроились в супермаркетах Ростова

Гигантские очереди за продуктами выстроились в супермаркетах Ростова

29 декабря 2024, 17:46
Фото: 1MI. Гигантские очереди за продуктами выстроились в супермаркетах Ростова
В магазинах перед Новым годом жители Ростовской области массово скупают товары и продукты, на кассах образуются большие скопления людей. Так, кадры гигантской очереди в «Ашане» опубликовали в телеграмм-канале «Это Ростов».

Как сообщает источник, видео было снято в гипермаркете «Ашан» на Северном.

«Люди выстраиваются уже между рядами», — пишет телеграмм-канал.

В комментариях к публикации мнение о феномене с гигантскими очередями разделилось. Со стороны некоторых пользователей посыпалась критика.

«Люди сами создают себе проблему на ровном месте», — пишет интернет-пользовательница.
«Люди не знают, что есть доставки, видимо», — отмечает подписчик телеграмм-канала.
«Я, не выходя из дома, заказала то, что нужно. Советую», — рекомендует пользовательница.

Судя по комментариям, многие жители Ростовской области перешли на сервисы доставки. С ними в спор вступила другая категория пользователей. Они пишут, что с помощью доставки сейчас тяжело приобрести продукты из-за высокого времени ожидания и цен.

«2 часа доставка сейчас», — пишет комментатор.
«Часовые ожидания почти везде», — отмечает подписчик паблика.
«С магазина доставку заказывала…1900 вышло», — пишет жительница Ростовской области.
Видео: телеграмм-канал «Это Ростов». Гигантские предновогодние очереди выстроились в магазинах Ростовской области
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Ранее появилась информация о том, что Ростовская область вошла в топ-12 регионов по спросу на курьеров. Кроме того, в 2024 году их зарплаты значительно подскочили.

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