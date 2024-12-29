Гигантские очереди за продуктами выстроились в супермаркетах Ростова

Posted 29 декабря, 17:46
Published 29 декабря, 17:46
Modified 29 декабря, 17:48
Updated 29 декабря, 17:48
Как сообщает источник, видео было снято в гипермаркете «Ашан» на Северном.
«Люди выстраиваются уже между рядами», — пишет телеграмм-канал.
В комментариях к публикации мнение о феномене с гигантскими очередями разделилось. Со стороны некоторых пользователей посыпалась критика.
«Люди сами создают себе проблему на ровном месте», — пишет интернет-пользовательница.
«Люди не знают, что есть доставки, видимо», — отмечает подписчик телеграмм-канала.
«Я, не выходя из дома, заказала то, что нужно. Советую», — рекомендует пользовательница.
Судя по комментариям, многие жители Ростовской области перешли на сервисы доставки. С ними в спор вступила другая категория пользователей. Они пишут, что с помощью доставки сейчас тяжело приобрести продукты из-за высокого времени ожидания и цен.
«2 часа доставка сейчас», — пишет комментатор.
«Часовые ожидания почти везде», — отмечает подписчик паблика.
«С магазина доставку заказывала…1900 вышло», — пишет жительница Ростовской области.
Ранее появилась информация о том, что Ростовская область вошла в топ-12 регионов по спросу на курьеров. Кроме того, в 2024 году их зарплаты значительно подскочили.