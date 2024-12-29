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Posted 29 декабря, 05:12

Published 29 декабря, 05:12

Modified 29 декабря, 05:12

Updated 29 декабря, 05:12

Глава Зернограда Ирина Полищук встретит Новый год в СИЗО

Глава Зернограда Ирина Полищук встретит Новый год в СИЗО

29 декабря 2024, 05:12
Фото: тг Ирины Полищук. Глава Зернограда Ирина Полищук встретит Новый год в СИЗО
Ирина Полищук, занимающая должность главы администрации города Зернограда Ростовской области, останется под стражей. Арест продлили еще на месяц.

Чиновницу обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, из корыстной или иной личной заинтересованности». Санкции этой статьи предусматривают реальное наказание. Если дело дойдет до суда, и Полищук признают виновной, ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Фигурантом уголовного дела городская глава стала в конце октября. Сотрудники ФСБ задержали ее, а вскоре суд арестовал чиновницу на полтора месяца. Позже меру пресечения продлили еще на месяц, до 6 января. В связи с тем, что дата выпадает на праздничные выходные, 28 декабря Зерноградский районный суд в очередной раз продлил арест. Теперь он действует до 5 февраля включительно.

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По версии следствия, Ирина Полищук приняла работы по ремонту дорог «по существенно завышенной стоимости». В комментарии регионального Следкома это назвали «незаконным распоряжением о составлении акта выполненных работ по контракту о благоустройстве дорог». Якобы чиновница подписала документ с ложными сведениями и приняла все работы подрядчика.

Из-за этого муниципального бюджету был причинен ущерб. Насколько он велик, неизвестно.

Ирина Полищук возглавила Зерноград в июне 2023 года. За это время ее работа как руководителя ознаменовалась рядом скандалов. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

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