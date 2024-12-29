Глава Зернограда Ирина Полищук встретит Новый год в СИЗО

Фигурантом уголовного дела городская глава стала в конце октября. Сотрудники ФСБ задержали ее, а вскоре суд арестовал чиновницу на полтора месяца. Позже меру пресечения продлили еще на месяц, до 6 января. В связи с тем, что дата выпадает на праздничные выходные, 28 декабря Зерноградский районный суд в очередной раз продлил арест. Теперь он действует до 5 февраля включительно.