График работы торговых центров в Ростове-на-Дону 31 декабря и 1 января

Если говорить о ТРЦ «Вавилон» на СМЖ, то в основном 31 декабря он работает с 10.00 до 19.00 мск, за исключением «Перекрестка» — с 09.00 до 22.00, «Пить кофе» — с 10.00 до 17.00, батутного парка Shpak — с 10.00 до 18.00, «Чарли» — с 10.00 до 22.00, фитнес-клуба West gym — с 07.00 до 17.00 и «Боше Парк» — с 10.00 до 19.00. 1 января будет нерабочий день. Попасть можно будет только в пять магазинов и кафе, а также в кинотеатр.