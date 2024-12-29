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Posted 29 декабря, 10:39

Published 29 декабря, 10:39

Modified 29 декабря, 10:41

Updated 29 декабря, 10:41

График работы торговых центров в Ростове-на-Дону 31 декабря и 1 января

График работы торговых центров в Ростове-на-Дону 31 декабря и 1 января

29 декабря 2024, 10:39
Фото: rostovgazeta.ru. График работы торговых центров в Ростове-на-Дону 31 декабря и 1 января
ТЦ и ТРЦ Ростова-на-Дону будут работать 31 декабря 2024 и 1 января 2025 года по схожему графику. RostovGazeta собрала в одном месте новогодний режим работы некоторых торговых площадок.

Так, ТРК «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина 31 декабря будет работать по сокращённому графику. Все магазины будут открыты с 10.00 до 18.30 мск. 1 января считается выходным днем, но все же некоторые кафе и площадки будут функционировать: кинокомплекс Горизонт CINEMA&EMOTION — с 10:00 до 03:00 мск, Sumo Izakaya — с 11:00 до 23:00 мск, «Золотое Яблоко» — с 14:00 до 21:00 мск, кофейня Stars Coffee — с 14:00 до 22:00 мск, кофейня YankeeSierra — с 10:00 до 23:00 мск, DNS — с 13:00 до 19:00 мск.

Так, ТРК «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина 31 декабря будет работать по сокращённому графику.
Так, ТРК «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина 31 декабря будет работать по сокращённому графику.. Фото: rostovgazeta.ru

График работы магазинов ТРК «Мегамаг» также изменился. 31 декабря можно посетить «Ашан» — с 8:00 до 20:00, «Первый Фитнес. Мегамаг» — с 6:30 до 18:00, «Киномакс» — последний сеанс заканчивается в 18:00, а все остальные магазины — с 10:00 до 18:00, кроме Алкотеки — до 20:00. 1 января выходной день у всех, кроме «Вулкан парк», «WarPoint»,“Мультибар», «TDoner», «Детский мир». Все эти заведения будут работать с 12.00.

График работы магазинов ТРК «Мегамаг» также изменился.
График работы магазинов ТРК «Мегамаг» также изменился.. Фото: rostovgazeta.ru

В праздничные дни ТРЦ «Рио» работает тоже по другому графику. Так, 31 декабря магазины торговой галереи будут открыты с 10:00 до 18:00, гипермаркет «ЛЕНТА» — до 21:00, кинотеатр «Синема Стар» — с 10:00 до 20:00, ресторанный дворик, каток, «Аркада», «Арена» — с 10:00 до 18:00. Уже 1 января можнео будет посетить гипермаркет «ЛЕНТА» — с 10:00 до 23:00, кинотеатр «Синема Стар» — с 12:00 до 22:00, ресторанный дворик, каток, «Аркада», «Арена» — с 12:00 до 22:00.

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ТРЦ «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону работает 31 декабря с 10.00 до 18.00 мск. 1 января работа кафе и магазинов начинается с 11.00 и 12.00 мск. Открыты будут только семь заведений.

Семейный торговый центр «Мега» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, а 1 января с 14:00 до 23:00. При этом некоторые магазины будут открыты в следующие часы: «Ашан» — 31 декабря с 7:30 до 20:00, 01 января — нерабочий день; «ОБИ» — 31 декабря с 8:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 23:00; «Синема Парк» — 31 декабря с 10:00 до 18:00 (18:00 время начала последнего сеанса, до 20:00 окончание последнего сеанса), 1 января с 11:00 до 03:30.

Семейный торговый центр «Мега» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, а 1 января с 14:00 до 23:00.
Семейный торговый центр «Мега» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, а 1 января с 14:00 до 23:00.. Фото: rostovgazeta.ru

Если говорить о ТРЦ «Вавилон» на СМЖ, то в основном 31 декабря он работает с 10.00 до 19.00 мск, за исключением «Перекрестка» — с 09.00 до 22.00, «Пить кофе» — с 10.00 до 17.00, батутного парка Shpak — с 10.00 до 18.00, «Чарли» — с 10.00 до 22.00, фитнес-клуба West gym — с 07.00 до 17.00 и «Боше Парк» — с 10.00 до 19.00. 1 января будет нерабочий день. Попасть можно будет только в пять магазинов и кафе, а также в кинотеатр.

Ранее RostovGazeta рассказала, что новогодний трамвай запустили по улицам Ростова-на-Дону 27 декабря.

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