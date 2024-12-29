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Posted 29 декабря, 08:27

Published 29 декабря, 08:27

Modified 29 декабря, 08:29

Updated 29 декабря, 08:29

Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области перед Новым годом

Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области перед Новым годом. Ждать ли снега?

29 декабря 2024, 08:27
Фото: 1MI.

Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области перед Новым годом

В последние дни 2024 года жителей Ростовской области ждут мороз до -9 градусов и снегопад, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

30 декабря осадков в Ростове не предвидится. В начале суток город накроет туман, а на дорогах образуется гололедица. Ветер будет слабым — от 4 до 9 метров в секунду. Температура будет колебаться от -3 до +1 градуса.

Начало этого дня жители части районов области встретят со снегом и гололедицей. Ночная температура будет отрицательной: на севере и востоке региона она опустится вплоть до -9 градусов.

В канун Нового года, 31 декабря, снега и дождя в донской столице не будет. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Днем воздух потеплеет до +4 градусов. Ночью ростовчан ждет небольшой мороз до -2, а северные районы региона — до -5 градусов.

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Ранее синоптики рассказали, стоит ли ростовчанам ждать снега в январе 2025 года.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Прогноз погоды#Новый год#Снег#Гидрометцентр#Синоптики#Мороз
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