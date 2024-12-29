Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области перед Новым годом. Ждать ли снега?

Posted 29 декабря, 08:27
Published 29 декабря, 08:27
Modified 29 декабря, 08:29
Updated 29 декабря, 08:29
30 декабря осадков в Ростове не предвидится. В начале суток город накроет туман, а на дорогах образуется гололедица. Ветер будет слабым — от 4 до 9 метров в секунду. Температура будет колебаться от -3 до +1 градуса.
Начало этого дня жители части районов области встретят со снегом и гололедицей. Ночная температура будет отрицательной: на севере и востоке региона она опустится вплоть до -9 градусов.
В канун Нового года, 31 декабря, снега и дождя в донской столице не будет. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Днем воздух потеплеет до +4 градусов. Ночью ростовчан ждет небольшой мороз до -2, а северные районы региона — до -5 градусов.