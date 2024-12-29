Мужчина несколько часов пролежал без сознания на морозе в Ростове на Сельмаше

Posted 29 декабря, 16:37
Published 29 декабря, 16:37
Modified 29 декабря, 16:39
Updated 29 декабря, 16:39
Сообщается, что инцидент произошел в районе Сельмаша. Очевидцы рассказали, что в момент обнаружения мужчины на улице было -2 градуса. Неизвестно, сколько времени он пробыл на морозе, люди просто проходили мимо.
К счастью, в итоге неравнодушные вызвали скорую. Врачи оказали мужчине помощь и отвезли в больницу.
«Никогда не проходите мимо. Лучше позвонить в скорую и, возможно, вы спасёте человеку жизнь!», — цитирует источник слова очевидца.