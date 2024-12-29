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Posted 29 декабря, 16:37

Published 29 декабря, 16:37

Modified 29 декабря, 16:39

Updated 29 декабря, 16:39

Бездыханное тело мужчины нашли на Сельмаше в Ростове на морозе

Мужчина несколько часов пролежал без сознания на морозе в Ростове на Сельмаше

29 декабря 2024, 16:37
Фото: 1MI. Бездыханное тело мужчины нашли на Сельмаше в Ростове на морозе
В Ростове-на-Дону обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Кадры с места происшествия опубликовал телеграмм-канал «Это Ростов».

Сообщается, что инцидент произошел в районе Сельмаша. Очевидцы рассказали, что в момент обнаружения мужчины на улице было -2 градуса. Неизвестно, сколько времени он пробыл на морозе, люди просто проходили мимо.

К счастью, в итоге неравнодушные вызвали скорую. Врачи оказали мужчине помощь и отвезли в больницу.

«Никогда не проходите мимо. Лучше позвонить в скорую и, возможно, вы спасёте человеку жизнь!», — цитирует источник слова очевидца.

Фото: ТГ-канал «Это Ростов»
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Ранее в Ростове при тушении пожара на сухогрузе нашли тело мужчины без признаков жизни.

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