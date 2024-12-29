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Posted 29 декабря, 06:11

Published 29 декабря, 06:11

Modified 29 декабря, 06:11

Updated 29 декабря, 06:11

На перелет команды в Эмираты ФК «Ростов» потратит 14 миллионов рублей

На перелет команды в Эмираты ФК «Ростов» потратит 14 миллионов рублей

29 декабря 2024, 06:11
Фото: 1MI. На перелет команды в Эмираты ФК «Ростов» потратит 14 миллионов рублей
ФК «Ростов» нашел подрядчика, который за 14 миллионов рублей отвезет команду в столицу ОАЭ (прим. — Объединенные Арабские Эмираты). Информация об этом опубликована на сайте закупок.

Подрядчик отвезет игроков и членов тренерского штаба в Абу-Даби на арендованном самолете. Вылет запланирован после новогодних праздников, 12 января, из московского аэропорта Шереметьево в Химках. Дорога к авиагавани не входит в стоимость путешествия.

Очевидно, после небольшого перерыва «желто-синие» начнут подготовку к продолжению сезона. В ОАЭ в феврале будут проводить товарищеский турнир «Зимний кубок РПЛ». В нем примут участие еще пять команд из России.

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Последний тур РПЛ «Ростов» закончил со счетом 3:1, разгромив самарские «Крылья Советов» 7 декабря. По итогам первой половины сезона-2024/25 донской клуб занимает седьмое место в таблице премьер-лиги. На его счету семь побед, шесть поражений и пять матчей вничью из 18. «Желто-синие» набрали 26 очков.

В тройке лидеров к середине сезона оказались «Краснодар» из соседнего региона (39 очков), санкт-петербургский «Зенит» (39 очков) и «Спартак-Москва» (37 очков).

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что региональные власти избавляются от акций ФК «Ростов».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Футбол#РПЛ#Краснодар#Крылья Советов#Зенит#ОАЭ#Премьер-Лига
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