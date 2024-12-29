На перелет команды в Эмираты ФК «Ростов» потратит 14 миллионов рублей

Posted 29 декабря, 06:11
Published 29 декабря, 06:11
Modified 29 декабря, 06:11
Updated 29 декабря, 06:11
Подрядчик отвезет игроков и членов тренерского штаба в Абу-Даби на арендованном самолете. Вылет запланирован после новогодних праздников, 12 января, из московского аэропорта Шереметьево в Химках. Дорога к авиагавани не входит в стоимость путешествия.
Очевидно, после небольшого перерыва «желто-синие» начнут подготовку к продолжению сезона. В ОАЭ в феврале будут проводить товарищеский турнир «Зимний кубок РПЛ». В нем примут участие еще пять команд из России.
Последний тур РПЛ «Ростов» закончил со счетом 3:1, разгромив самарские «Крылья Советов» 7 декабря. По итогам первой половины сезона-2024/25 донской клуб занимает седьмое место в таблице премьер-лиги. На его счету семь побед, шесть поражений и пять матчей вничью из 18. «Желто-синие» набрали 26 очков.
В тройке лидеров к середине сезона оказались «Краснодар» из соседнего региона (39 очков), санкт-петербургский «Зенит» (39 очков) и «Спартак-Москва» (37 очков).
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что региональные власти избавляются от акций ФК «Ростов».