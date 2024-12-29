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Posted 29 декабря, 17:58

Published 29 декабря, 17:58

Modified 29 декабря, 18:00

Updated 29 декабря, 18:00

Неизвестный открыл стрельбу на Западном в Ростове-на-Дону

Неизвестный открыл стрельбу на Западном в Ростове-на-Дону

29 декабря 2024, 17:58
Фото: 1MI. Неизвестный открыл стрельбу на Западном в Ростове-на-Дону
В Ростове сотрудники правоохранительных органов нагрянули к мужчине, который устроил стрельбу посреди ночи в жилом районе на Западном. Кадры с места происшествия появились в телеграмм-канале «Ростов Главный».

Ранее в паблике опубликовали видео, на котором видно, как неизвестный проходит мимо многоэтажки и производит несколько выстрелов в воздух. Позже оказалось, что инцидент произошел на около жилого дома на улице Еременко.

«Неизвестные открыли стрельбу в воздух на Левенцовке около дома Еременко, 112/1 в 4 часа ночи. Психи уже без страха разгуливают с оружием! Полиция ищет стрелков», — цитирует очевидца «Ростов Главный».
Видео: Ростов-Главный. 1MI.

В полиции сообщили, что 29 декабря около 04:00 мск в отдел № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о звуках стрельбы на улице Еременко. На место выехали полицейские, которые изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили соседей и установили, что мужчина произвел несколько выстрелов в воздух.

Позже в телеграмм-канале появилось другое видео от подписчика. На нем видно, как в подъезд многоэтажки напротив дома, возле которого накануне устроили стрельбу, заходят силовики.

На кадрах можно заметить минимум пять вооруженных сотрудников правоохранительных органов.

«В результате его действий пострадавших или повреждений имущества нет. Полицейские установили личность стрелявшего и совместно с сотрудниками Росгвардии прибыли по месту его проживания. Как выяснили сотрудники, выстрелы производились из травматического оружия, на которое у мужчины имеется разрешение», — сказано в сообщении регионального главка. Также известно, что в отношении стрелка составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Видео: Изображение Midjourney.
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Ранее силовики нагрянули в ночные клубы Ростова.

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