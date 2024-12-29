Неизвестный открыл стрельбу на Западном в Ростове-на-Дону

«В результате его действий пострадавших или повреждений имущества нет. Полицейские установили личность стрелявшего и совместно с сотрудниками Росгвардии прибыли по месту его проживания. Как выяснили сотрудники, выстрелы производились из травматического оружия, на которое у мужчины имеется разрешение», — сказано в сообщении регионального главка. Также известно, что в отношении стрелка составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.