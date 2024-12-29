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Posted 29 декабря, 12:45

Published 29 декабря, 12:45

Modified 29 декабря, 13:15

Updated 29 декабря, 13:15

Прятались в подвалах: жители Сальска рассказали об атаке беспилотников

До сих пор сидят в подвалах: жители Сальска рассказали об атаке беспилотников

29 декабря 2024, 12:45
Фото: 1MI. Прятались в подвалах: жители Сальска рассказали об атаке беспилотников
В Ростовской области днем 29 декабря сбили несколько вражеских беспилотников над Сальском. Местные жители поделились в соцсетях, как пережили воздушную атаку.

По словам горожан, было несколько громких взрывов. Увидев над головой дроны, люди бросились бежать с улицы в здания. Некоторые при этом пытались снять на камеру происходящее. В видео, опубликованных в telegram-каналах, за кадром можно услышать нецензурную брань — настолько были шокированы очевидцы.

— Сестра говорит, два раза взрыв был, и они сейчас в подвалах прячутся, — пишут в комментариях.
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— Рвануло так, что сигнализации у машин завыли, — добавляет другой пользователь мессенджера.
— А почему в городе не работают сирены? — поинтересовался третий.

Как сообщала RostovGazeta, в результате атаки дронов выбило стекла в постройках возле локомотивного депо. Пострадавших нет.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Соцсети#Взрывы#Сальск#Беспилотники#Подвалы#RostovGazeta#Дроны
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