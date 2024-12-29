До сих пор сидят в подвалах: жители Сальска рассказали об атаке беспилотников

Posted 29 декабря, 12:45
Published 29 декабря, 12:45
Modified 29 декабря, 13:15
Updated 29 декабря, 13:15
По словам горожан, было несколько громких взрывов. Увидев над головой дроны, люди бросились бежать с улицы в здания. Некоторые при этом пытались снять на камеру происходящее. В видео, опубликованных в telegram-каналах, за кадром можно услышать нецензурную брань — настолько были шокированы очевидцы.
— Сестра говорит, два раза взрыв был, и они сейчас в подвалах прячутся, — пишут в комментариях.
— Рвануло так, что сигнализации у машин завыли, — добавляет другой пользователь мессенджера.
— А почему в городе не работают сирены? — поинтересовался третий.
Как сообщала RostovGazeta, в результате атаки дронов выбило стекла в постройках возле локомотивного депо. Пострадавших нет.