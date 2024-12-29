До сих пор сидят в подвалах: жители Сальска рассказали об атаке беспилотников

По словам горожан, было несколько громких взрывов. Увидев над головой дроны, люди бросились бежать с улицы в здания. Некоторые при этом пытались снять на камеру происходящее. В видео, опубликованных в telegram-каналах, за кадром можно услышать нецензурную брань — настолько были шокированы очевидцы.