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Posted 29 декабря, 11:14

Published 29 декабря, 11:14

Modified 29 декабря, 11:14

Updated 29 декабря, 11:14

СКР возбудил дела из-за нападения своры собак на школьницу под Ростовом

СКР возбудил дела из-за нападения своры собак на школьницу под Ростовом

29 декабря 2024, 11:14
Фото: 1MI. СКР возбудил дела из-за нападения своры собак на школьницу под Ростовом
Глава Следкома России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения агрессивных псов на 12-летнего ребенка в Ростовской области.

Ранее в соцмедиа появилась информация о том, что в поселке Ковалевка в Аксайском районе стая бездомных псов набросилась на 12-летнего ребёнка. Отогнать дворняг получилось только у проходивших мимо взрослых. К счастью, ребенок не пострадал.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют подробности инцидента. Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по этому поводу и предоставить ему доклад о выясненных обстоятельствах.

Под Ростовом стая бездомных собак напала на школьницу
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Ранее в Сети появились кадры этого инцидента, когда стая агрессивных дворняг напала на школьницу.

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