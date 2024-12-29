СКР возбудил дела из-за нападения своры собак на школьницу под Ростовом

Posted 29 декабря, 11:14
Published 29 декабря, 11:14
Modified 29 декабря, 11:14
Updated 29 декабря, 11:14
Ранее в соцмедиа появилась информация о том, что в поселке Ковалевка в Аксайском районе стая бездомных псов набросилась на 12-летнего ребёнка. Отогнать дворняг получилось только у проходивших мимо взрослых. К счастью, ребенок не пострадал.
Сейчас следователи проводят проверку и выясняют подробности инцидента. Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по этому поводу и предоставить ему доклад о выясненных обстоятельствах.