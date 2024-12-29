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Posted 29 декабря, 10:18

Published 29 декабря, 10:18

Modified 29 декабря, 10:20

Updated 29 декабря, 10:20

В Ростовской области сгорели 300 квадратов СТО с автомобилями

Слой пепла и груда металла: в Батайске сгорела СТО с автомобилями

29 декабря 2024, 10:18
Фото: Фото: МЧС Ростовской области. В Ростовской области сгорели 300 квадратов СТО с автомобилями..

В Ростовской области сгорели 300 квадратов СТО с автомобилями

В Батайске загорелся ангар станции техобслуживания. Огонь быстро распространился и уничтожил две машины. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.

Уточняется, что инцидент произошел напротив многоэтажки на улице Комсомольской, 127. До приезда огнеборцев огонь успел распространиться на 300 квадратных метров и уничтожил два автомобиля. С пожаром боролись 12 сотрудников МЧС на трех специальных машинах.

На кадрах, которые опубликовали сотрудники МЧС региона, видно, как огонь уничтожил два автомобиля, превратив их в груду металла. Значительно повреждена и сама станция техобслуживания: сгорели стены, а на пол покрылся слоем пепла.

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Ранее сообщалось о пожаре в шашлычной в Ростовской области.

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