Слой пепла и груда металла: в Батайске сгорела СТО с автомобилями

Posted 29 декабря, 10:18
Published 29 декабря, 10:18
Modified 29 декабря, 10:20
Updated 29 декабря, 10:20
Уточняется, что инцидент произошел напротив многоэтажки на улице Комсомольской, 127. До приезда огнеборцев огонь успел распространиться на 300 квадратных метров и уничтожил два автомобиля. С пожаром боролись 12 сотрудников МЧС на трех специальных машинах.
На кадрах, которые опубликовали сотрудники МЧС региона, видно, как огонь уничтожил два автомобиля, превратив их в груду металла. Значительно повреждена и сама станция техобслуживания: сгорели стены, а на пол покрылся слоем пепла.